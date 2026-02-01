進口車關稅歸零，車價準備大跌？專家點名「貨物稅」才是大魔王：降幅恐不如預期

​​​台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠，隨著台美達成15%不疊加關稅的貿易共識。然而，談判桌上的另一端，美方對「美製車進口台灣」的關稅要求也步步進逼，外界也關注進口車關稅是否會降至0%，國內車市已陷入濃厚的觀望氣氛。對此，財經專家、股人阿勳在臉書發文點出，即便關稅歸零，擋在消費者與「便宜車價」之間的，恐怕還有貨物稅這座大山。​



股人阿勳表示，台灣進口車價高昂，早已是全民熱議話題。2023年啦啦隊女神李多慧曾驚嘆，同款Hyundai車型在韓國僅需不到93萬元、美國約114萬元，但在台灣卻要價180萬元。這巨大的價差，長期以來被歸咎於台灣對美國進口車課徵的17.5%關稅。

美製車進口關稅降至 0% 車價就會大跌嗎?

股人阿勳提到，隨著台美貿易談判進入深水區，美方強烈要求台灣開放市場，將美製車進口關稅調降甚至走向0%。此舉若成真，對有意購買特斯拉（Tesla）、美製Toyota或BMWX系列等美規車款的消費者而言，看似一大福音。然而，關稅降到0%，售價就會隨之「大跳水」嗎？答案恐怕不盡然。



股人阿勳指出，根據現行進口車稅制，車價是由離岸價格加上運費後，依序疊加關稅（17.5%）、貨物稅（25%~30%）及營業稅（5%）。由於是「稅上加稅」，即便關稅歸零，佔比最高的貨物稅若不跟進調整，終端售價的預期降幅僅約在8%至10%左右。

股人阿勳強調，多年來，台灣對美國進口車課徵17.5%關稅，搭配貨物稅、營業稅也占5、60%，也就是說就算美國進口車關稅降至0%，美製車價也不會大幅下降，除非貨物稅 (25%~30%) 也做調整。但政府也說過，如果美製車關稅降至 0%，台灣國產車業2500家工廠、30萬勞工就業，可能會遭受重擊，這也是為何遲遲沒有定案的主因。



更多風傳媒報導

