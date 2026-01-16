進口車降稅再等等？ 鄭麗君：對等貿易協議簽署後揭曉

台美對等關稅談判完成總結會議，確定台灣銷美稅率將降至15％且不疊加，232關稅項目也獲最惠國待遇。對於外界關注汽車進口關稅是否調降，行政院副院長鄭麗君表示這屬於市場開放議題，數週後我方將與美國貿易代表署正式簽署台美對等貿易協議，內容包括關稅及非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會等議題都會納入。

行政院副院長鄭麗君於美東時間15日在駐美代表處召開記者會，說明此次台美對等關稅談判總結會議成果，共達成「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN」、「半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」、「擴大供應鏈投資合作」、「深化台美AI戰略夥伴關係」等四大目標。

由於台美對等關稅談判啟動以來，消費者普遍預期美國進口車有望調降至零關稅，且預期心理已影響2025年車市銷售。媒體追問汽車關稅是否調整，鄭麗君回應指出，這是市場開放的範疇。她並提到數週後將與美國貿易代表署簽署「台美對等貿易協議」，簽約後才會確認此事。她說：『(原音)在這個協議裡面，包括我們過去所磋商的關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障跟環境保護，以及商業機會等等重要的內容也將載明在這個協議裡面。由於還待數週才會簽署，簽署之後我們也會第一時間向大家來報告內容。』

鄭麗君也重申在所有談判內容及協議完成後，會將協議文本完整送交國會，並提出完整的影響評估供國會審議。

至於台美對等貿易協議與美國前總統拜登(Joe Biden)任內簽署的台美21世紀貿易倡議首批協定有何差別？行政院經貿辦總談判代表楊珍妮說明，台美21世紀貿易倡議第一階段協定聚焦的是法規健全，像是在法規制定前要讓民眾表達意見等，而台美對等貿易協議則是範圍更廣、更全面。(編輯：陳士廉)