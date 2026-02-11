進口車零關稅，業界最新車價評估 他曝一慘況：國產送醫、純電進殯儀館
處於最後一哩路的台美關稅協議，傳出台灣已同意美國進口車大幅降至零關稅。示意圖。（資料照，美聯社）
台美關稅談盤結果上月千呼萬喚始出來！台灣對等關稅從20%調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），行政院副院長鄭麗君10日晚間率領談判團隊赴華府，與美國貿易代表署進行最後一次協商。但國民黨立院黨團揭露，美國進口汽車恐降至「零關稅」。對於美國進口車零關稅的影響，YouTuber「Cheap」10日在臉書指出，業內人士預估車價大幅降價的可能性不高。
台美關稅談判內容上，台灣除稅率調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率外，也取得半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。在國民黨立委王鴻薇9日深夜在臉書爆料，台灣已同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」後，隔日經濟部緊急召開「汽車製造產業座談會」，由部長龔明鑫親自主持，台灣車輛工業同業公會與9大本土車廠代表齊聚。
美國汽車零關稅衝擊？經濟部、勞動部急找車廠開會
對於台美對等貿易協定（ART）恐對汽車業造成衝擊，勞動部長洪申翰今（11）日也將與國瑞、中華汽車、福特六和、三陽工業、台灣本田、裕隆汽車企業等6大車廠工會代表針對產業衝擊及勞動權益進行討論。Cheap指出，據王鴻薇了解，台灣方面同意降稅，包含美製汽車稅率由17.5% 降至0%；保健食品30%到10%，另外，農漁產品將有大幅市場開放和降稅；Cheap提到，業內人士評估車價大概降1成，大幅降價可能性不高。
Cheap並對比，美國車如台灣特斯拉Model 3陽春版價格約在175萬，降價完約落在155至160萬元，但若特斯拉創辦人馬斯克瘋了，大降到130至140萬元，國產車大概要叫救護車了，而國產純電則直接抬進殯儀館。有百萬預算想買國產車的，捏一下可以買Model 3，捏上去的話進口車也會被波及。至於是否可能如此大幅降價，他也說，馬斯克很愛降價搶市，在美國、歐洲、中國都發生過，台灣不是不可能，且台灣人很愛買特斯拉，可能不用降價，看特斯拉何時推新款，需要清庫存的時候就會打折了。
