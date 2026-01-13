進口酒標示新制上路！包裝字體藏陷阱 違規最高罰50萬

進口酒原產地標示新制已於今年1月1日起生效，財政局強調，後續將透過定期抽檢確認市售酒品符合規範，並針對進口商與經銷商加強法規宣導。（台北市財政局提供／孫敬台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台北市政府財政局提醒，進口酒原產地標示新制已於今年1月1日起生效，業者應嚴格檢視進口酒容器、外包裝及廣告促銷內容。新制明定若酒品包裝標示非原產地地名，字體不得大於實際原產地名稱；若廣告提及非原產地相關圖文，必須以同等篇幅補充說明原產地資訊。

依據《菸酒管理法》第32條及第37條，酒品容器與外包裝標示及說明書，不得有不實或易生誤解的內容；酒品廣告或促銷，亦不得有虛偽、誇張、捏造事情或易產生誤解的內容。

財政局長胡曉嵐指出，若進口酒容器和外包裝標示非原產地名且字體明顯大於依法標示的原產地名稱，又與商標或品牌無關，即構成「使人誤信之情事」，可依《菸酒管理法》處3萬元至50萬元罰鍰。

酒品廣告或促銷內容，如使用非屬原產地地名之相關文字、圖形、記號、圖片，且未於同一頁面或畫面以同等篇幅補充說明原產地，則構成「易生誤解之內容」，可依《菸酒管理法》處以3萬元至50萬元罰鍰。

台北市轄內菸酒進口業者逾1000家、販賣業者達1萬3000餘家，影響層面廣泛。財政局強調，後續將透過定期抽檢確認市售酒品符合規範，並針對進口商與經銷商加強法規宣導。

