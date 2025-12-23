進口醬油又出包！龜甲萬6批防腐劑超標 441公斤全數攔截退運

龜甲萬醬油遭檢出防腐劑超標，高湯、昆布、牡蠣等多種口味共6批產品在邊境遭退運或銷毀。（圖／食藥署提供）

衛生福利部食品藥物管理署今（23）日公布最新一波邊境食品不合格名單，其中6批由忠信國際開發事業有限公司自日本輸入的龜甲萬（KIKKOMAN）品牌醬油，包括高湯、昆布與牡蠣等3種口味，遭檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明（Dodecyl sulfate thiamine）含量超標。違規產品總重達441公斤，已全數依規定退運或銷毀，該公司也被列為100％邊境逐批查驗對象。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，這6批問題醬油檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明的含量分別為每公斤0.03克與0.04克。根據《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》規定，此項防腐劑若以其成分「十二烷基硫酸鹽」計算，在醬油類產品中的最高容許量為每公斤0.01克。因此，本次檢出結果明顯超出法定標準3至4倍，違反《食品安全衛生管理法》第18條第1項相關規定。

忠信國際公司因連續發生輸入產品不合格紀錄，已被列入高風險輸入業者。食藥署已針對其輸入的所有香辛料與調味醬類產品，全面啟動100％逐批查驗制度，僅有通過檢驗者才能放行。食藥署強調，該公司未來任何醬油類進口品項都將受嚴格邊境監控。

劉芳銘進一步指出，自2025年6月15日至12月15日為止，食藥署共受理自日本進口的醬油報驗1,165批，其中有9批檢驗不合格，不合格率為0.8%，所有不合格案例皆因防腐劑含量超標所致。為加強風險管理，自今年11月18日起至明年1月22日止，食藥署對日本醬油實施抽驗比例20％至50％的加強抽批措施，以提升市場整體產品安全性。

除了醬油產品外，本次不合格名單中也包含3批自日本輸入的鮮草莓因農藥殘留不符規定被攔截。其中，2批由「東和水果公司」報驗的草莓，驗出農藥「滅派林」殘留濃度為1.3 ppm，已超過法定限量1 ppm；另一批由「藍阿舍餐飲公司」報驗的草莓，則檢出不得檢出的農藥「Nitenpyram」殘留量達0.02 ppm。三批草莓總計重量達506公斤，均依規定辦理退運或銷毀。

根據統計，近半年內食藥署共受理106批日本草莓報驗，其中3批因農藥殘留不合格，顯示日本草莓仍為高風險輸入項目。為此，食藥署對所有日本草莓維持最高強度的逐批檢驗政策，僅經農藥合格檢測後方可流通。同時，針對東和水果公司輸入的同產地、同批次草莓，亦一併納入邊境逐批查驗範圍。

食藥署呼籲消費者，選購進口食品時應注意來源與檢驗紀錄，並可至食藥署官網查詢邊境不合格產品名單，以保障自身飲食安全。未來將持續強化高風險業者及產品的邊境監控措施，守護國人健康。

