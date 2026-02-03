進口陸餐盒與紙袋出包 貳樓和玉津咖啡上榜、遭邊境攔截
衛生福利部食品藥物管理署今天（3日）公布邊境檢驗違規名單，知名餐飲貳樓和玉津咖啡各自委託廠商自中國進口的食品容器包裝出包，餐盒與紙袋分別被檢出螢光增白劑、沒通過溶出試驗等，全數遭邊境攔截，未流入市面。
食藥署公布最新邊境查驗不合格名單，共14項產品檢驗不合格，包含義大利芝麻菜、泰國蘆筍等，因防腐劑含量、農藥殘留含量不符規定，依規定退運或銷毀。
這次有2家知名餐飲分別委託合作廠商自中國進口的食品容器違規。北區管理中心副主任蔡佳芬告訴媒體，其中一家輸入的「餐盒」被檢出螢光增白劑，違反不得檢出規定，針對報驗業者及邊境的管制措施，都將從一般抽批調整為加強。
至於另一家進口的「紙袋」則是以4%醋酸（60℃，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為40 ppm超標，因為依相關規定，合格標準為30 ppm以下。蔡佳芬說，近6個月來只有這批不合格，業者自一般調整為加強，邊境則仍維持一般抽批。
此外，還有一批越南進口「黑胡椒粒」被檢出含蘇丹色素4號，依據食品安全衛生管理法屬於不得使用的物質，共2萬公斤在邊境必須銷毀，不得退運。
食藥署統計近半年，從民國114年7月26日至115年1月26日止，受理越南的黑胡椒粒，報驗45批，期中不合格9批、占20%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年11月8日起至116年1月21日止，針對越南的黑胡椒粒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。
