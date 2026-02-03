進口陸餐盒與紙袋出包 貳樓和玉津咖啡上榜 遭邊境攔截
衛生福利部食品藥物管理署今天（3日）公布邊境檢驗違規名單，知名餐飲貳樓和玉津咖啡，各自委託廠商自中國進口的食品容器包裝出包，紙袋與餐盒分別未通過溶出試驗、及被檢出螢光增白劑，全數遭邊境攔截，未流入市面。
食藥署公布最新邊境查驗不合格名單，共14項產品檢驗不合格，包含義大利芝麻菜、泰國蘆筍等，因防腐劑含量、農藥殘留含量不符規定，依規定退運或銷毀。
這次有兩家知名餐飲，分別委託合作廠商自中國進口的食品容器違規。北區管理中心副主任蔡佳芬告訴媒體，其中玉津咖啡輸入的「餐盒」被檢出螢光增白劑，違反不得檢出規定，針對報驗業者及邊境的管制措施，都將從一般抽批，調整為加強。
至於知名餐飲貳樓進口的「紙袋」則是以4%醋酸（60℃，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為40 ppm超標，因為依相關規定，合格標準為30 ppm以下。蔡佳芬說，近六個月來只有這批不合格，業者自一般調整為加強，邊境則仍維持一般抽批。
此外，還有一批越南進口「黑胡椒粒」被檢出含蘇丹色素4號，依據食品安全衛生管理法屬於不得使用的物質，共2萬公斤在邊境必須銷毀，不得退運。
食藥署統計近半年，從民國114年7月26日至115年1月26日止，受理越南的黑胡椒粒，報驗45批，期中不合格9批、占20%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年11月8日起至116年1月21日止，針對越南的黑胡椒粒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後，才可輸入。
