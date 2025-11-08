進口電車90萬有找登台！Hyundai Inster首批配額500輛，能提高純電滲透率嗎？

台灣電動車市場戰火持續升溫，進口品牌再掀價格戰。三陽工業（2206）旗下南陽實業代理的Hyundai汽車正式在台發表全新純電小車Inster，以「1年1台電動車」的節奏推進電動化布局。南陽實業副總經理詹醒昇表示，「現代汽車今年目標市占率5%，明年車市有望回溫。」同時透露，Inster將於2026年1月起交車，上半年首批配額500輛，下半年還在跟原廠爭取中。

【Hyundai Inster 3款車型建議售價】

・EV400-A：94.9萬元（限時優惠89.9萬元）

・EV400-B：104.9萬元（限時優惠99.9萬元）

・EV450：109.9萬元（限時優惠104.9萬元）

詹醒昇表示，受惠於貨物稅減徵與汰舊換新政策刺激，百萬元以下車款需求明顯增溫，尤其10月以後市場回溫顯著，消費者決策期從2至3周縮短為1周，顯示購車信心回升。

Inster的導入不僅為目前市場上提供最平價的進口純電車，瞄準單身族群、新世代首購族群以及女性族群，同時也意味現代汽車完成從入門都會、主力跨界到高性能跑旅的全級距純電產品線。

「 Fun 電小精靈」如何以設計擄獲都會族？

Inster車名由「Intimate」（親近）與「Innovative」（創新）結合而成，象徵以貼近人心的設計與創新科技打造日常移動夥伴。外觀延續Hyundai Ioniq家族的像素設計語彙，搭配圓潤線條與繽紛色彩（鵝黃、軍綠、消光藍等），呈現俏皮可愛又具科技感的風格，因此被暱稱為「Fun電小精靈」。

車身雖僅3.8公尺長，但透過2,580mm軸距與空間優化設計，創造跨級距乘坐空間與靈活載物機能；Coupe式外型與15吋低風阻鋁圈，兼顧都會穿梭與造型張力。

內裝採年輕化跳色設計，搭載10.25吋數位儀表與8吋中控螢幕，SBW旋鈕排檔與多變收納格創造直覺操作。全車座椅可完全放平，支援6種情境模式與滑移後座，行李廂容積最高可擴充至1,059公升。

Hyundai Inster搭載10.25吋數位儀表與8吋中控螢幕。（劉芯衣攝）

小體積電動車能有多強的續航與科技？

Inster提供2種電池版本：

・標準版搭載42kWh電池，續航力達416公里（NEDC）；

・長續航版升級至49kWh電池，最高可跑465公里（NEDC）。

全車支援120kW直流快充，可於30分鐘內完成10%至80%充電，同時配備 三段式動能回收與i-Pedal單踏板模式，兼顧節能與駕馭樂趣。

值得注意的是，Inster也導入多項電動車專屬功能，包括V2L外接供電（可驅動露營燈、咖啡機等家電），實現「車即行動電源」的概念。安全面向則全車標配Hyundai SmartSense Level 2 ADAS智慧駕駛輔助系統與7具氣囊，強調「輕鬆上手、滿滿安全感」。

Inster 能否帶動入門級市場再起？

南陽實業強調，Inster將作為品牌推動電動化的「入門關鍵」，讓更多消費者以親民價格體驗Hyundai的純電科技與設計美學；接下來還將於年底推出Palisade油電SUV，明年再導入Ioniq 6 N高性能車款，持續擴張純電產品線。

在市場結構轉變與新能源政策推進下，電動小車不僅是都會代步工具，更將成為各品牌電動化滲透率的關鍵推手。

Hyundai Inster座椅可前後滑移，創造跨級距乘坐空間，男生坐在後座也不顯擁擠。（劉芯衣攝）

