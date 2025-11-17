進口非洲動物被控詐欺 前主播李天怡3人再獲不起訴

三立前主播李天怡前往台北地院開庭。資料照。廖瑞祥攝



三立前主播李天怡，之前因為協助「頑皮世界」進口非洲動物，被控浮報進口價格，涉犯刑法背信罪，法院最後判決無罪確定，頑皮世界又加告李天怡等3人涉及《刑法》詐欺罪，台北地檢署在今年5月處分不起訴後，台高檢署認為同一案件經起訴並無罪確定後，又做出不起訴處分認為有違誤，因此發回北檢續行偵查，檢察官調查後為頑皮世界提告的部分，為判決效力所及，再次做出處分不起訴。

張榮華旗下的三立影城2020年初入主頑皮世界，張榮華授權頑皮世界董事、時任《三立》資深副總高明慧當窗口，委託李天怡、郭人杰夫婦等人，從非洲友邦史瓦帝尼進口長頸鹿、斑馬、扭角羚羊及犀牛等。李天怡等人搭上前南非約翰尼斯堡公安局長、華裔律師議員孫耀亨，她卻透過丈夫郭人杰、友人李吳達成立亞太印象公司，一路向頑皮世界浮報價格，郭人杰分潤26萬4千美元、友人李吳達分潤27萬2千美元。

廣告 廣告

頑皮世界為此付出390多萬元貨款及89萬元的航空運送費，但事後因引發動保團體抗議而解約，頑皮世界約有1.5億元討不回，還不包括在台灣投入2億建置的圈養動物設施損失。張榮華想和解但追討未果，遂和李天怡對簿公堂。北檢2022年9月依《刑法》背信罪起訴李天怡、郭人杰及李吳達3人，另通緝南非台裔議員孫耀亨。

但台北地院審理後認為，李天怡以郭人杰名義委託李吳達持有亞太印象股份，李天怡也參與亞太印象抬高價格過程；亞太印象還分潤美金25萬餘元給郭人杰，郭人杰再轉匯給李天怡。但依檢方舉證，李天怡應只負責「轉達訊息」、「文書作業」等庶務工作，沒有決定權，且頑皮世界的損失是「動物無法進口台灣」，跟購買價格無關。

再者，北院認為本案買賣標的是「野生動物或圈養繁殖之野生動物」，交貨條件是「Free On Truck」即由「賣方指定交貨地點」，頑皮世界既然接受交易條件，不能只因為動物沒有順利進口，就認定3人涉犯背信罪，因判決3人無罪，今年1月22日，二審台灣高等法院駁回上訴，3人無罪確定。

另外，在北院審理期間，頑皮世界認為3人犯罪事實另涉及《刑法》詐欺罪，向北檢提出告訴，檢察官受理後，在一審判決前，將這起詐欺案併由法院審理。不過北院針對背信部分做出無罪判決後，將詐欺案退回北檢另行處理。

北檢就同一事實另涉詐欺部分做出不起訴處分，頑皮世界不服提起再議，台高檢署認為同一案件經起訴並無罪確定後，又做出不起訴處分認為有違誤，因此發回北檢續行偵查，檢察官調查後為頑皮世界提告的部分，為判決效力所及，再次做出處分不起訴。

更多太報報導

薪資延遲支付省28億稅金 大谷成功案例恐引爆勞資爭議

台美關稅談判現曙光！勞動部：無薪假多在製造業 關稅影響人數趨緩

【動畫說時事】入秋最強冷空氣南下 苗栗以北清晨恐剩12度