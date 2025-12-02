進口黑胡椒粒檢出蘇丹紅！疑違規業者換名復活繼續賺 登記地址都相同

蘇丹紅風波持續延燒，辣椒粉、化妝品都檢驗出禁用蘇丹色素，現在就連「胡椒」也被染紅。食藥署近日公布邊境檢驗不合格名單，發現一家「珮鈞有限公司」報驗的越南黑胡椒粒檢出蘇丹色素，可該公司與去年爆出辣椒粉蘇丹紅事件的「保欣公司」登記地址相同，外界質疑根本是同一個老闆違法後，用另一間公司名稱繼續活躍。

借屍還魂？地址同在樹林 2公司代表人遭爆是夫妻

黑色胡椒粒被做成辛香料吃下肚，但如今也染上蘇丹色素風暴！食藥署11月中公布的邊境檢驗不符合清單中，進口商「珮鈞有限公司」從越南進口的黑胡椒粒被檢出禁止添加的蘇丹色素四號，多達23公噸，全數在邊境銷毀。

可這間珮鈞有限公司被發現背景不單純，疑似是前年引發蘇丹色素風波的「保欣公司」借屍還魂、掛名闖關。根據經濟部商業發展署登記資料，保欣企業有限公司的代表人姓劉，而珮鈞有限公司的代表人姓侯，雖然這兩間公司名稱、代表人姓名雖然不同，但登載地址都在新北市樹林區。還爆出兩間公司代表人其實是夫妻，根本是同間業者頻頻闖關違規辛香料。

珮鈞有限公司與保欣企業有限公司登載地址相同。圖／台視新聞

珮鈞公司越南進口黑胡椒粒含蘇丹色素四號 23公噸全銷毀

回顧蘇丹色素風波，在2023年被發現添加在多家食品業者的辣椒粉內，引發軒然大波，當時有下游業者自行驗出辣椒粉含蘇丹色素，向進貨廠商保欣企業有限公司退貨。然而保欣公司卻繼續販售辣椒粉給其他3家業者，遭法院處200萬元罰鍰，公司負責人也因違反食品衛生安全管理法遭判6個月有期徒刑。

保欣公司低調不回應，登記多間公司，產品從辣椒粉變成胡椒粒，仍舊驗出蘇丹色素。衛生局強調，目前針對越南進口的黑胡椒粒採100%監視查驗、加強查緝，避免不肖業者有漏洞可鑽。

台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜

