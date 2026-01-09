進口「楓木板」夾藏大麻花 毒販潛逃泰國被逮今押解返台

陳縱偉因走私大麻花被查獲後潛逃出境，調查局攜手泰國執法機關，在今(1/9)日成功將他自泰國押解返台。調查局提供



男子陳縱偉涉嫌自加拿大走私54公斤的二級毒品大麻花，經基隆地檢署偵查起訴後，在法院審理期間潛逃出境，由於陳男另涉其他毒品案件，基隆地檢署對他發布通緝。近日，調查局攜手泰國執法機關，成功將陳縱緯自泰國押解返台，陳縱緯將於今(1/9)日下午搭乘中華航空班機抵達桃園機場，調查局航業調查處基隆調查站將依法逮捕並送往基隆地檢署歸案。

調查局表示，陳縱緯涉嫌於2021年間自加拿大訂購毛重約54.334公斤的第2級毒品大麻花，共計110包，並以「楓木板」海運貨櫃作為掩飾手段夾藏運輸。財政部關務署基隆關查獲後移交調查局基隆調查站偵辦，並由基隆地檢署於2022年2月提起公訴。然而，陳縱緯於2023年8月法院審理期間潛逃出境，基隆地檢署於2024年8月9日發布通緝。

廣告 廣告

調查局指出，陳縱緯於2025年4月被列為外逃通緝對象，經駐泰國法務秘書與泰國執法機關密切合作，於2025年11月間成功緝獲陳縱緯。當時陳縱緯因簽證期滿至泰國移民局申請延簽時遭逮捕，並被送往曼谷移民局外國人拘留中心等待遣返。然而，陳縱緯一度拒絕配合回台，試圖拖延遣返程序。經調查局駐泰國法務秘書與泰方多次協商後，派員赴泰國執行押解戒護任務。

調查局強調，此次成功押解陳縱緯返台，不僅展現台泰雙方密切合作的成果，更彰顯調查局鍥而不捨、追緝到底的堅定決心。未來將持續秉持維護司法正義與社會治安之宗旨，全力打擊跨國犯罪行為，確保社會安全與穩定。

更多太報報導

【每日揭詐】誤信「有門路」買金唱片門票 粉絲痛訴：辛苦錢換來一場空

「鄭習會」未定1月就辦國共論壇？ 國民黨：3月鄭習會只是揣測

【動畫說時事】威力彩開連號但槓龜 1/12頭獎上看4.8億元