進垃圾車前先攔截 彰化田尾回收率高達七成
去年開始實施垃圾破袋檢查 只要有資源回收物 混在垃圾袋裡 整台垃圾車就會被退運 垃圾分類與減量，是普世價值，但嚴格稽查的結果，不只民眾倒垃圾倒得心慌，站在第一線的清潔隊員，也因為直接面對民眾 而產生不小壓力。彰化田尾的清潔隊，垃圾車不曾被退運，隊員還因為能拿到高額獎勵金，每個人都很樂意做分類，整個田尾鄉的人均垃圾量只有2百多公克，不到全台平均值的一半，模範生如何做到的，一起來看。
坐在一堆花叢中，不是在插花，而是正在拆卸收運回來的花束和花籃。
田尾清潔隊員：「這個還要再拆掉 鐵線拔掉，裡面如果有回收物，也是要另外揀起來。」
盆花裡有塑膠薄片、鐵線鐵材、花盆花網和打包帶，這都是可回收的資源，海綿花泥無法再使用，但先曬過之後再丟，垃圾減量又減重。
田尾鄉清潔隊長 胡黎娜：「因為焚化爐是以重量來計價的，那我們就把它曬乾，曬乾之後 它的重量就非常少。」
彰化縣焚化爐要求高標準，許多鄉鎮的清潔隊員都有被退運的恐慌焦慮，但田尾鄉的垃圾車卻從來不曾被退貨，每人日均垃圾量縮減到只有253公克，和全台平均值563公克相比較，不到一半。
民眾 詹太太：「一開始會覺得小的東西，也要回收 會覺得比較麻煩，到現在來 大家覺得說，這樣做是對的 滿好的。」
完勝祕訣從源頭開始，民眾盡量不製造垃圾；在家就要分得細緻；垃圾車收運時破袋檢查不手軟。 田尾鄉長 許淑美：「民眾的不理性，還是民眾很浮誇，秘錄器一定要開著(蒐證)。」
民眾：「倒垃圾 倒得很嚴謹，(是喔 但是為了環境)，對啊 抓得很嚴，我剛剛整袋 他都倒出來，(也是要做) 也是要分(類) 。」
家家戶戶的回收素養，無形中跟著提升。 「 生廚餘就是水果皮 茶葉菜渣 。」
整個田尾鄉沒有人不知道，帶領清潔隊的督軍是位女隊長，面對數十個體型壯碩的清潔隊員，她帶人先帶心，把放牛班變成模範班。
田尾鄉清潔隊長 胡黎娜：「22年前 我剛接的時候，一個人分2400元，2400元(回收獎勵金)，現在一個人，大概分到(每年)4萬塊了，沒有硬性規定，得 可以發 可以不發，但我們都是發到最高額。」
在法令規定之內給足天花板獎金，受到激勵的隊員個個都變成資源回收高材生。
田尾鄉清潔隊員：「我相信(起初)大家都不想做，但是能做的時候，大家我們清潔隊全體人員，同一個目標去做的時候，差別就很多 。」
激發潛能加上用心，就能一起把垃圾變黃金。
