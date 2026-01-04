進場必讀！十大看好資產排名出爐 30家機構一致點「這股票」獲利最大

財經中心／王文承報導

今年最被看好的資產類別，依序仍以美股、科技股、台灣股市與全球股票為主。（示意圖／資料照）

今年在AI概念股帶動下，美國、台灣、日本與南韓股市屢創新高，加上美國聯準會連續三次採取預防性降息，為市場延續多頭動能。不過，隨著AI泡沫疑慮升溫，以及未來聯準會主席人選更替可能帶來的政策變化，投資人也開始關注2026年的市場走向。

十大看好資產排名出爐 這股票獲利最大



「鉅亨買基金」指出，根據對近 30 家國內外專業投資機構的最新調查，超過96%的受訪者認同「AI資本支出」仍將是2026年最重要的成長引擎。多數機構也普遍認為明年降息機率偏高，差別主要在於降息的幅度與節奏。此外，今年最被看好的資產類別，依序仍以美股、科技股、台灣股市與全球股票為主。

每逢年底，「鉅亨買基金」都會邀請重量級投資機構，針對隔年市場趨勢、政策變數與資產配置進行調查。今年受訪名單涵蓋聯博、安聯、貝萊德、摩根，以及元大、富邦、國泰等近30家投信投顧業者。鉅亨買基金總經理張榮仁表示，調查結果顯示，2026 年的成長共識高度集中在企業端投資動能，其中「AI 資本支出」的支持度明顯高於財政刺激或消費回溫，顯示機構普遍相信，企業投資與科技升級將是支撐景氣循環的關鍵力量。

在通膨與利率展望方面，張榮仁指出，多數機構已將「2026年降息」視為基本情境，約九成受訪者至少預期一次預防性或循環式降息，歧見主要落在降息的速度與幅度。對通膨的看法則高度集中於2.5%至3.5%區間，顯示市場逐漸接受「中度通膨常態化」，投資評價也將更著重企業獲利與現金流，而非單純仰賴寬鬆的貨幣環境。在債券配置上，機構普遍偏好短至中天期債券，對長天期債券相對保守。

從產業與區域配置來看，美國股市仍是多數機構的核心配置，科技股緊隨其後，顯示AI仍是最重要的投資主線。在區域布局方面，除了全球股票外，台灣與日本也被視為AI供應鏈擴散與資本支出外溢的主要受益市場。整體而言，機構最看好的前四大資產——美股、科技股、台股與全球股票——與市場常提及的「一軍基金」高度重疊。

不過，張榮仁也提醒，雖然2026年景氣仍處於擴張區間，但已逐漸接近循環後段，市場對政策變動與消息面的敏感度勢必提高。潛在風險包括AI投資動能是否放緩、地緣政治衝突升溫，或金融環境再度轉趨緊縮，都可能引發資產重新定價。

整體來看，2026年投資環境仍具成長潛力，但更考驗選股能力與資產配置的靈活度。張榮仁建議，投資人可透過主動式基金參與市場機會，藉由專業團隊依政經情勢動態調整配置，更有機會掌握趨勢並創造超額報酬。

2026年機構最看好前十大資產（占比）：



1. 美國股票：81%

2. 科技股票：69%

3. 台灣股票：65%

4. 全球股票：62%

5. 日本股票：54%

6. 黃金：42%

7. 美元非投資等級債／複合債：39%

8. 全球投資等級公司債：39%

9. 新興亞洲股票：35%

10. 中國股票：35%

