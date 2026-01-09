進場時機到了》長期違約的委內瑞拉債券大漲 國際金融圈看好馬杜洛被逮後拉美資產前景

美國總統川普近來在委內瑞拉與阿根廷的強硬作為，正為拉丁美洲關鍵選舉年增添變數，也被市場解讀為推動整體政治版圖持續向右傾斜的重要力量。隨著投資人預期更多親市場、偏向改革的政策將陸續登場，國際資金流向拉美的可能性明顯升高。



美國日前促成委內瑞拉實權領導人尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）下台的行動，迅速在金融市場引發反應。長期違約的委內瑞拉債券價格應聲大漲，反映投資人押注政治變局可能為債務重整與經濟開放鋪路。回顧去年，川普押注意識形態盟友、阿根廷總統哈維爾．米雷伊（Javier Milei），並提供高達400億美元的金融後盾，隨後米雷伊所屬政黨在關鍵期中選舉中表現亮眼，讓這場政治與金融上的豪賭獲得回報。

有助提升拉美資產吸引力



在過去的拉美政治氛圍下，如此直接而高調的外部介入，往往會激起強烈反彈與「反美」情緒；但在當前區域整體右轉的背景中，相關反應相對低調。儘管並非所有拉美國家或政治勢力都歡迎川普的作法，投資人普遍認為，這股政治趨勢將有助於提升拉美資產的吸引力。

Gramercy投資長兼管理合夥人羅伯特．柯尼斯柏格（Robert Koenigsberger）指出，拉丁美洲歷史上常呈現「波浪式」的政治與經濟循環，各國變化往往彼此呼應，而非單點發生。他直言，目前拉美的主流趨勢「很明顯是由左向右移動」，這也讓投資人更有信心增加部位，聚焦於各國可能推動的財政整頓與監管改革。

投資人願意加碼拉美資產，背後反映的是「區域整體移動」的觀點。近一年來，厄瓜多、阿根廷與智利的選舉結果，都出現右派或偏保守勢力抬頭的情況，並支撐了區域股市、匯市與債市的漲勢。

左派執政國家財政紀律也趨於正統化



同時，即使是在左派領導人執政的國家，市場也觀察到貨幣政策與財政紀律趨於正統化的趨勢。巴西與墨西哥在這樣的背景下，仍維持相對審慎的宏觀政策立場，使得巴西里拉與墨西哥披索在2025年成為表現最亮眼的新興市場貨幣之一；哥倫比亞、秘魯與智利的股市，也名列年度漲幅前段班。

RBC BlueBay新興市場策略師葛拉漢．史塔克（Graham Stock）表示，市場對馬杜洛下台的反應整體偏正面，並強化了投資界對拉美未來將出現更多親市場政府的預期。

在拉美資產去年表現優於多數新興市場之後，投資人正密切關注2026年密集的選舉時程，包括哥倫比亞、秘魯，以及年底登場的巴西大選。

Verisk Maplecroft主權分析主管艾琳．蓋文（Eileen Gavin）指出，哥倫比亞在3月國會選舉與5月總統大選前，特別容易受到鄰國委內瑞拉局勢外溢效應的影響。現任左派總統古斯塔沃．裴卓（Gustavo Petro）因憲法限制無法連任，且先前曾與川普政府交鋒、並在去年10月遭美國制裁，讓選情增添不確定性。

委內瑞拉動盪牽動秘魯、巴拿馬與古巴



蓋文分析，選舉過程中的結構性壓力，可能促使政治光譜向右傾斜，對債券持有人而言，這反而被視為潛在利多。此外，委內瑞拉動盪也可能透過移民與貿易變化，牽動秘魯、巴拿馬與古巴等國。

秘魯4月12日的總統選舉同樣充滿變數，登記參選者多達34人，民調顯示近半數選民尚未形成明確偏好。巴西方面，總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）正尋求第四個任期，並在10月投票前的多數民調中暫居領先。

無論最終誰勝出，都必須面對任期將延續至2029年1月的川普政府。BCA Research首席策略師馬可．帕皮奇（Marko Papic）認為，美國對拉美施加的壓力越大，各國政府越可能在政策上向華府立場靠攏，而這在拉美語境下，往往意味著更偏向市場的改革方向。

花旗銀行分析指出，市場對川普在委內瑞拉行動的負面反應相對有限。花旗策略師多納托．瓜里諾在報告中表示，短期內並未出現「拉美團結反彈」的情況，反而有不少聲音對此表示歡迎，該行也持續看好委內瑞拉相關信用資產。

投資界對拉美資產仍維持偏多看法



在美國影響力之下，即便部分左派政府也開始尋求妥協。哥倫比亞政府近日便強調，將與華府合作打擊毒品走私。Annex Wealth Management首席經濟策略師布萊恩．雅各布森（Brian Jacobsen）形容，左派領導人「時刻得回頭張望」，評估外部壓力對國內政策空間的影響。

雅各布森指出，隨著各國政府積極爭取符合美國戰略利益的投資，參與基礎建設與資源開採的跨國企業，可能成為主要受益者。帕皮奇則進一步預期，自然資源相關資產與銀行股表現可期，因拉美私部門已完成去槓桿化，金融機構具備擴張空間。

整體而言，投資界對拉美資產仍維持偏多看法，但也提醒市場，這股熱度仍取決於華府是否避免過度強硬的姿態。若美國僅依賴高壓手段，主權與民族情緒仍可能成為潛在變數。



