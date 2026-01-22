進女廁風波延燒 「FUMI阿姨」發5點聲明強調：無意威脅女性

網紅「FUMI阿姨」因北捷踹阿嬤爆紅，近日因提及上女廁遭投訴而再度引起網路話題。（翻攝Threads@auntyfumika）

因「北捷踹嬤事件」爆紅的網紅「FUMI阿姨」，近日再度成為輿論焦點。先前他在受訪時提及，自己因性別氣質較為陰柔，從校園到職場長期遭遇霸凌，甚至在實習期間被投訴使用女廁，引發外界對女性空間與公共安全的高度爭議。隨著討論持續延燒，FUMI阿姨21日於Threads發出5點聲明，試圖為相關質疑作出澄清。

FUMI阿姨表示，自己並未反對無障礙或性別友善空間，也從未表態支持任何生育政策，同時澄清「未更換性別證件」。他強調，自己愛並感恩所有女性，從未有意對女性造成威脅或困擾，並希望外界不要將他的立場過度簡化或扭曲。

進女廁成爭議

針對外界最關注的廁所使用問題，FUMI阿姨在留言中直言，自己可以去男廁，並不在意，僅是單純解決生理需求，也不確定其他跨性別者是否在意，但其說法並未平息爭議。

FUMI阿姨也提到，當粉絲稱讚他「比某些人更漂亮」時，他一向回應「每個人都有自己的美」，認為自身的外貌或審美不應被解讀為對其他女性的貶抑。也在文末寫下，如果真的看不慣他的話，就叫他「戰鬥機」或「芋頭」吧。

聲明曝光後，網路輿論明顯分裂。一派支持者認為，社會應更理解性別氣質多元者，公共空間也該朝性別友善方向調整；另一派則強調，女廁本就是生理女性的重要安全場域，在性別制度尚未完善前，不應要求女性承擔額外風險，並質疑將不同意見貼上「極端女權」標籤，本身就是一種不尊重。

此外，FUMI阿姨在留言中使用表情符號與帶有對抗意味的回應，也引發部分網友反彈，認為相關言論與他聲明中「不造成女性威脅」的立場出現落差。

