進安宮珊瑚媽祖3千萬金飾珠寶遭竊 警方12小時追緝破案

竊賊拿著刀片站上神桌，直接將神像上的金銀珠寶割下放入囊中。翻攝南方澳進安宮FB

宜蘭南方澳進安宮昨（5）日凌晨驚傳竊案，2名黑衣賊潛入廟內，偷走多樣「珊瑚媽祖」神像上的珍貴飾品，價值高達近3千萬元，再經過12小時追緝後，警方昨日分別於台北、台中將兩人逮捕歸案，並將失竊聖物全數尋回。

昨日零時18分，進安宮1名身穿黑色帽T的蒙面男子，從廟後方翻牆爬上3樓陽台，並破壞木製氣窗潛入，再進入大殿行竊，將「珊瑚媽祖」神像上的2顆頂級珊瑚珠、10串紅珊瑚項鍊、4串白珊瑚金飾組、3串珊瑚串珠，以及1條開基媽祖的珊瑚項鍊，價值約3千萬元，但在得手準備離開時，不慎誤觸保全系統，頓時警鈴大作，讓他狼狽地跳窗逃出，搭上在外等待的接應車輛逃逸。

警方獲報後立即調閱監視器，並循線一路追查接應車輛車牌，昨日下午16時許先在台北逮捕35歲的陳姓主嫌，晚間19時許在台中拘提另名27歲陳姓共犯，兩人落網後坦承是因缺錢犯案，所幸所有失竊的珊瑚、金飾等聖物皆已尋回。

進安宮管委會表示，遭竊的不只是金飾，更是信仰的尊嚴，這些都是信徒的心意與信仰象徵，所幸媽祖庇佑，讓聖物得以平安歸位，也感謝警方不眠不休的努力。詳細的案情細節及偵辦進度，警方將會另行說明。

位於宜蘭縣蘇澳的南方澳進安宮原本位於北方澳，1975年被選定為海軍中正軍港，居民配合遷村至南方澳蓋新廟。2009年迎回身高4尺8吋（約142公分）高，重達400公斤，底座200公斤，共重6百公斤的寶石珊瑚媽祖，並由時任總統的馬英九親臨開光。現今的進安宮不但是當地信仰重鎮，也是香火最為鼎盛的媽祖廟之一，所供奉的鎮殿主神「寶石珊瑚媽祖」，不但是全台首尊，也是今年2025蘭陽媽祖文化節主辦單位。



