進展為0！美俄會談5小時 換來普丁嗆聲：準備好與歐作戰
編譯林浩博／綜合報導
俄烏戰爭打了快4年，和平仍遙遙無期。美俄2日的會談持續了近5個小時，從下午談到半夜，仍毫無進展。俄羅斯總統普丁顯然只有一個目的，那就是烏克蘭依照他的條件投降、割土求和。
普丁會前就放話，稱俄軍已奪下烏克蘭東部戰略重鎮「紅軍村」（Pokrovsk，又譯為「波克羅夫斯克」），以此向美方證明俄軍正在戰場得勝，烏軍卻是節節敗退。另外，普丁還想把歐洲在和談中邊緣化，除了指控歐洲只想戰爭，更揚言準備好與歐作戰。
無進展的會談
除了美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff），他的女婿庫許納（Jared Kushner），也首度參與對俄的會談。２日兩人抵達俄羅斯首都莫斯科，就由普丁的親信德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）帶領遊覽城市，隨後才前往克里姆林宮與普丁會面。美俄之間的對話，德米崔耶夫即扮演關鍵對口。
會談之後，德米崔耶夫在Ｘ平台發文，宣稱討論「具有成果」，並配上象徵和平的橄欖枝與鴿子圖示。普丁的首席外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）則告訴媒體：「尚未達成妥協，目前未安排俄美兩國領袖的會面。」
鄂夏柯夫又補充說，會談「具有建設性、很有用處、很有實質意義」。
川普正在再度積極推動俄烏停戰，對於此次會談，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）於1日表示，「我認為政府十分樂觀看待」。
但外媒普遍認為，美國此番與普丁的談話「毫無進展」。BBC記者戈齊（Laura Gozzi）評論道，撇除要求烏克蘭投降，此次會談留給基輔的，恐怕是最壞的結果之一，因為俄國並未做出讓步，美國也無意對俄方強硬施壓。反之，其所呈現的，是美俄關係更加濃洽，歐洲盟友與烏克蘭卻一直被排除在協商之外。
奪下「紅軍村」
普丁絲毫不讓步，會談當天稍早，他就聲稱歷經一年多的攻勢，俄軍終於拿下烏克蘭東部重鎮「紅軍村」。CNN指出，儘管烏克蘭立即質疑俄方說法，重點是普丁藉此宣傳俄軍在戰場擊敗烏克蘭。
華府智庫戰爭研究所（ISW）的學者巴路士（George Barros）接受CNN訪問稱，普丁傳達訊息的對象，其實是烏克蘭的西方盟友。
巴路士說道：「如果他能說服世界相信，俄羅斯在戰場取勝是無可避免的結局，那麼這就會引發烏克蘭的盟友們自問：『我們為何還要支持烏克蘭？現在就來協商吧。』」
普丁一再重申，烏克蘭必須裁軍、割讓領土，也不准加入北約。普丁堅持要以原先的美俄版28點和平計畫為基礎，但主權可是烏克蘭不願退讓的紅線。
俄國官媒大肆宣傳，公布了俄軍在紅軍村市中心升起俄國國旗，即便俄方控制市中心已一段時日。歷經長達數月的激烈戰鬥，紅軍村作為供應基地的戰略地位早就消磨殆盡，但對俄方而言，此地仍象徵2023年以來的最大戰果。
邊緣化歐洲
可戰爭畢竟消耗資源、曠日廢時，俄羅斯依然希望走較為輕鬆的取勝之道，要不逼迫烏克蘭妥協、接受對自己不利的協議，不然就是讓西方不再支援烏克蘭。
普丁在拉攏川普政府這邊，不說大獲成功，也可說達成相當的成果。美國原先草擬的28點和平計畫，就因為太偏袒俄羅斯，連自家人、國務卿盧比歐（Marco Rubio），都被爆料說私下稱此為「俄羅斯的願望清單」。
魏科夫今年赴莫斯科會談6次之多，前述和平計畫就是由他與德米崔耶夫所構想。近期美國媒體取得的錄音檔揭露，魏科夫竟在與鄂夏柯夫的談話中，給予了普丁應如何與川普溝通的戰術指導，還提議應由俄羅斯併吞烏克蘭頓內茨克全境，全然不顧烏軍仍固守當地部分領土。
誇張內容一經曝光，氣得民主黨籍的台裔眾議員劉雲平都罵他是「叛徒」，根本是在為俄羅斯效力。
普丁嗆聲歐洲
歐洲這邊深知唇亡齒寒道理，對俄態度更為強硬。《紐約時報》報導，俄羅斯試圖將歐洲邊緣化，無法參與談判，因此常形容歐洲國家「好戰」。
2日與美方的會談之後，普丁就指控歐洲領袖「阻礙」川普的提案，是在「戰爭的一邊」。英國《衛報》也形容，普丁這話是又在挑撥川普與歐洲的關係。川普自己對該日會談即表示，俄烏戰爭「一團糟」，很難有簡單的解方。
普丁後續還不忘威脅歐洲：「我們不想與歐洲開戰；我對此說過了好幾百次。但若歐洲突然想發動戰爭，我們現在也做好了奉陪的準備。如果歐洲開戰，我們可能很快就發現自己處於無人可談判的情境。」
普丁甚至稱，他願意採用比烏克蘭戰爭中更大的暴力，暗指他到時或許會動用俄羅斯那世界最大的核武庫。
