即時中心／林耿郁報導

法國羅浮宮驚天珠寶搶案再有進展，檢方於昨（1）日表示，又有一男一女遭正式起訴，至此本案已累計4人被控涉案，惟失竊珠寶迄今仍下落不明。

東西在哪？路透社報導，巴黎檢察官辦公室指出，現年37歲、曾有竊盜前科的男子，遭控組織竊盜與犯罪共謀。

另一名38歲女子，則被指控協助組織竊盜與犯罪共謀，兩人目前均遭法院裁定羈押，並否認涉案。

法媒報導，該名女子來自巴黎北郊的拉庫爾納夫（La Courneuve），屬當地治安較差的地區。

廣告 廣告

此外，警方於10月29日一併逮捕的另外3人，經調查後已無保請回，未被正式起訴。

本案先前遭控的2名嫌疑人中，包含一名34歲阿爾及利亞籍男子，他在試圖搭機離開法國時遭到攔阻，另名39歲男子，則原已在其他加重竊盜案件中受司法管制。

2嫌均住在巴黎北部低收入區奧貝維利耶（Aubervilliers），並已承認「部分涉案」。

羅浮宮珠寶竊案發生於兩週前，2名蒙面歹徒利用搬運工專用升降台，進入館舍二樓，持電動工具破壞展示櫃後，騎上同夥駕駛的機車逃逸，過程迅速且未引發警報，震驚全球，也暴露世界最大博物館之一的安全漏洞。

巴黎檢方表示，調查仍在持續，價值數十億元的皇室失竊珠寶，至今仍不知所蹤。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／進展甚微！羅浮宮搶案「法檢再起訴2嫌」 皇室珠寶仍下落不明

更多民視新聞報導

又是法國！里昂1工廠遭劫掠 4億黃金、貴金屬一度失竊

快新聞／不展出了！羅浮宮部分藏品 秘密轉移至央行地下金庫保存

抓到羅浮宮大盜了！ 2名嫌犯落網

