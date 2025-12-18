進度超前 蘆洲長安立體停車場力拚明年10月完工

《圖說》侯友宜市長今日視察蘆洲長安立體停車場工程進度。〈交工局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市長侯友宜今（18日）視察蘆洲長安立體停車場工程進度表示，面對人口成長與停車需求，新北市持續加速停車空間建設。他指出，該工程不僅榮獲新北市友善建築工地一般建築組優等，更是這屆唯一獲獎的政府機關工程，目前整體進度已超過70%，較原訂時程提前，目標於明年10月完工。

蘆洲長安立體停車場總經費約7.2億元，其中獲前瞻計畫補助1.3億元，市府停管基金自籌5.9億元。停車場規劃為地下1層、地上8層，可提供382格汽車停車位之外，1樓還將設置老人共餐活動空間，兼顧社區服務，落實公共設施多目標使用。

侯友宜自上任以來，新北市新建完成121座停車場，其中立體停車場27座、平面停車場94座，合計提供3萬4,211個汽車停車位、9,239個機車停車位，並同步推動全智慧化停車服務，結合人本交通理念，打造更友善的城市環境。

《圖說》市長視察長安立體停車場工程，工程進度逾70%，力拚明年10月完工。〈交工局提供〉

侯友宜說，蘆洲長安立體停車場自去年3月動工以來，交通局和施工團隊克服缺工缺料等挑戰，嚴格把關工程品質和進度，並加強工區污染管制、安衛工作及圍籬美化等，營造友善、安全的施工環境。工程不僅榮獲新北市友善建築工地一般建築組優等，更是這屆唯一獲獎的政府機關工程，目前整體進度已超過70%，較原訂時程提前，目標於明年10月完工。

他指出，三重、蘆洲的建設和發展是緊密連接，人口數逐年成長，市府持續加大停車建設力道。上任以來，三重、蘆洲區計規劃興建17座立體停車場，其中包括三重商工、公37、重陽公園、興穀國小一期和二期、蘆洲永康公園、光榮國小等7座停車場已完工啟用。

《圖說》長安立體停車場力拚明年10月完工。〈交工局提供〉

施工中的有蘆洲湧蓮寺、長安立體、三重興華公園、三重玫瑰公園、三重信義公園、三重第二行政中心和三重段、光華段社宅共構停車場等8座；另五華國小和第二圖書館停車場也進入規劃設計階段。

市府共投入近96億元，創造5,429格汽車停車位、4,903格機車停車位，持續提升三蘆地區停車便利性與服務品質，讓市民停得更安心、生活更便利。