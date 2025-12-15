進度逾8成 A3計畫道路明年完工

新北市長侯友宜15日視察「A3計畫道路新闢工程」表示，工程進度已逾8成。（張鎧乙攝）

新北市長侯友宜15日視察「A3計畫道路新闢工程」表示，工程雖因地下管線遷移等因素略有延宕，工程進度已逾8成，但施工期間交通維持良好，未出現嚴重壅塞，目標在明年上半年如期完工，並順利銜接後續105市道改善工程，完善林口至八里、台北港的交通路網，將可縮減林口與八里間通車時間，提升地區交通效能。

侯友宜指出，A3道路已施工一段時間，他多次親自到場關心進度，深知工程困難度高，尤其管線下地作業繁瑣、協調不易，感謝國土管理署及工程團隊投入大量心力。他強調，施工過程中對交通的維持管理表現不錯，沿線未見頻繁塞車，顯示施工品質與管理仍在水準之上。

侯友宜也直言，A3道路完工只是第一步，更關鍵的是後續105市道是否能順利發包。目前已流標2次，侯要求新工處務必想方設法，在明年1月上網招標，避免工程一再延宕，影響整體路網功能。他指出，105市道未來將承擔大量貨運與重型車輛通行需求，施工品質與承載設計必須到位，才能支撐台北港、八里商港路及林口地區日益成長的物流與產業動能。

工務局表示，A3計畫道路總經費約5.64億元，其中中央補助3.8億元、地方配合款1.84億元，截至今年11月底，工程預定與實際進度皆約86％，預算執行約3.49億元。道路全長約2.13公里，採18公尺路幅設計，規畫雙向車道與完整人行空間，並導入再生瀝青、CLSM回填材料與LED照明等節能減碳工法，兼顧行車效率、行人安全與環境永續，完工後可大幅縮短通行時間。

新工處補充，A3計畫道路全長2.13公里，工程包含既有路段拓寬及新闢道路，完工後將提供雙向4車道及2.2公尺寬的人行空間，提供舒適安全的人本通行環境；往北延伸的105市道工程預計新闢雙向4車道高架橋，兩處環道設計能有效緩解陡坡與連續轉彎問題，可望減少行車風險，提供駕駛人安全順暢的交通環境。

民進黨議員李宇翔表示，肯定市府與國土署推動A3道路工程的努力，但仍將持續嚴格監督。