進度達8成5 桃機三航拚明年完工

桃園機場運量屢創新高，日前第三航廈北廊廳啟用，三航主體接力上梁，檢視三航建設經費已3度上修，調幅逾34％，增至1283億元，民國116年完工試營運目標在即，仍有部分工程標案進度落後。桃機公司回應，進度已達84.9％，將按計畫推進並精進控管。

桃機公司今年持續編列274億元預算投入第三航站區建設，截至今年度，已累計編834億元。三航建設歷經波折，原核定746億元經費，後因物價波動、結構設計限制、航廈主體多次流標影響，去年第3次修正計畫，經費增至1283億元，期程延至116年完工試營運。

廣告 廣告

立院預算中心點名，三航辦公大樓工程因缺工進度略落後，主體航廈機電、資通訊系統及道路系統植栽也受影響，進度不如預期，旅客運輸系統、安檢儀器設備及手提行李自動托盤回收系統仍在細部設計，應穩妥控管。

桃機近2年發生5次停電或跳電，影響空橋、美食街、航班資訊螢幕、出入境樓層，主因包括電纜老化、保護電驛誤動作及維護操作不慎，同期間也漏水4次，原因為廠商施工疏漏、舊有防水層破裂。維修經費自113年起逐年增加，桃機表示，持續強化設施維護與預防機制，逐年增加投資提升營運韌性。

旅客投訴，1月底搭國籍航空自日本返台入關等行李，發現行李轉盤上行李並非像往常一個個放好，而是往上疊起，甚至一口氣疊了3至4個行李箱，讓被壓在下方的行李箱主人難以拿起，以往享有整齊美名的入境行李轉盤也出現亂堆亂象，讓旅客體驗差。航空業人士說，寒假旅運高峰可能兩家航班行李同時送出，才導致行李亂堆。