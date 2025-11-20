進度79%！台南鐵路地下化全線加速 115年底第一階段通車目標

記者李育道／台北報導

立法院交通委員會今（20）日前往台南視察多項交通建設，由立委林俊憲陪同，交通部長陳世凱率鐵道局、台鐵公司及公路主管等單位出席說明；台南市政府由副市長趙卿惠率隊與會。陳世凱強調，台南鐵路地下化對地方交通與都市發展至關重要，要求施工團隊持續加速，全力達成115年12月第一階段通車目標。

鐵道局於會中簡報指出，「台南市區鐵路地下化計畫」全長8.23公里，北起大橋車站南端、南至大林路平交道以南，工程內容包含將台南車站改建為地下車站，並新增林森、南台南兩處地下通勤站。計畫完成後，沿線9處平交道、8處地下道、4處陸橋及2座橋涵等共23處平交位置都將被消除，改善市區交通阻隔，也是台南市區都市更新與軌道整合的重要基礎工程。

陳世凱與委員現勘C212標臺南車站月台層施工進度。（圖／交通部提供）

鐵道局表示，工程自106年起陸續開工，截至今年（114年）10月底整體進度約79%。其中，C212標台南車站主體結構已全數完成，並完成軌道與導電軌安裝，目前正進行站體裝修及機電設備施工；C213標隧道主體結構也已全數完成，軌道鋪設與導電軌安裝正同步加速，以符合115年底切換路線、啟用地下化鐵道及台南地下車站的時程。

陳世凱現勘C213標林森站路段地下化工程。（圖／交通部提供）

依規劃，台南鐵路地下化第一階段將於115年12月底通車，新建的林森站與南台南站預計分別於118年9月與119年9月啟用，整體計畫預計120年3月完工。陳世凱部長要求鐵道局持續滾動檢討工程關鍵路徑，並與市府、台鐵密切合作，「務必如期在115年底完成第一階段通車，讓市民早日感受到交通改善帶來的便利。」

