進擊巨人衝進統一時代 女鬼富江現身夢時代

動漫迷最期待的明星來囉！統一時代百貨高雄店迎來《進擊的巨人：The Final Season》快閃店；高雄夢時代力推伊藤潤二驚選集《富江映現》、《航海王》主題館；誠品生活南西店找來敲口愛的《朗萌綺盟nandemo ikimono》助陣；三創生活園區主推《孤獨搖滾！》動畫展；台中Lalaport開闢麵包超人快閃店，在寒假與春節假期收服大小朋友的心。

統一時代百貨高雄店即日起至3月9日開設《進擊的巨人：The Final Season》快閃店，集結米卡莎、里維及約翰等主要角色的「天與地之戰」，還有紅磚牆前「米卡莎與阿爾敏」櫥窗區，細細回憶調查兵團成員們聯手對抗世界末日最終戰的經典回顧牆。

廣告 廣告

同時開賣超過60款全新周邊商品，像是身穿帥氣西裝系列的2款艾連和里維「旋轉立牌」、有線條圖和全彩圖的「抽拉票根吊飾」、迷你「絨毛披風吊飾」，以及7款「盲抽劇場彩蛋小立牌」。

伊藤潤二驚選集《富江映現》自即日起到3月10日進駐高雄夢時代5樓，現場打造7大沉浸式拍照打卡點，從宛如踏入異界「被詛咒的雙一教室」，到視線無所不在的「巨型人頭氣球」，還有讓人又怕又想合照的「角色合照牆」，邀請遊客試膽。《航海王》主題館同步於即日起至3月8登場，主視覺以話題性十足的「五檔魯夫」為主，結合限定的「高雄」元素，創造獨家在地化視覺，在新的一年希望帶給粉絲新氣象。

風靡日本最療癒的《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店，2月28日前在誠品生活南西店熱鬧開展，規畫7大美拍熱點，讓南方小島、海苔飯糰、水獺或狐狸都化身成超萌小生物，從聚集各種俏皮生物的「小耳朵動物園區」、萌度爆表的「可愛饅頭區」，再到看了就舒壓的「毛絨絨尾巴園區」，融化每個人的心。並且備妥逾100款讓人少女心噴發的周邊產品，包括可以掛在包上也可收納鑰匙的「壓克力鑰匙圈」，兼具夜燈與充電功能的「發光旅充」等，讓粉絲選擇困難。

三創生活園區2月13日舉辦《孤獨搖滾！》動畫展，以動畫內容為核心，集合動畫經典橋段及重點場景，完美重現小孤獨的衣櫥、多款立繪展示、象徵夢想起點的STARRY展演廳、巨大化渴望被肯定的怪物。多媒體影音室透過動畫影像剪接搭配聲光影音，帶來沉浸式的《孤獨搖滾！》音樂體驗。入場民眾不僅能獲得「冷燙收藏卡」，首週加碼再送「紅包袋組」。

台中Lalaport即日起到3月1日推出麵包超人快閃店，現場設有充滿新春氣息的拍照牆，還有最新的暖冬服飾、圍巾、手套、帽子等應景好物，更少不了小朋友最愛的麵包超人智育玩具、麵包超人哞哞牧場家家酒、麵包超人隨身貼貼趣系列、全新GOGO小汽車系列等。活動期間消費滿千元就能帶走「麵包超人紅包袋組」。

原文出處

延伸閱讀