進擊的小泉！日防衛大臣視察自衛隊訓練 設想「島嶼防衛」

2026年1月11日，日本防衛大臣小泉進次郎在千葉縣的陸上自衛隊習志野演習場，體驗跳傘基本動作。路透社



日本防衛大臣小泉進次郎昨天（1/11）在千葉縣陸上自衛隊「習志野演習場」，視察了設想「島嶼防衛」的陸自第一空降團（日本稱第一空挺團）新年首場空降訓練，原定空降訓練因強風取消，小泉全副武裝體驗了傘降基本動作。

日本陸上自衛隊唯一空降部隊「第一空挺團」，每逢1月於千葉現習志野演習場進行新年首場空降訓練，共同社報導，今年有美、澳、土耳其等14個國軍隊參加，創史上最多國參加紀錄。

小泉表示聯合訓練非常有意義，「展示與許多同盟國、志同道合國家等方面穩固的合作。」各國成員訓練前，小泉在演習場附近的體驗了跳傘基本動作；原定的跳傘因強風取消。

小泉進次郎上周五（1/9）在記者會宣佈，今天（1/12）到下週日（1/18）問美國，將先於夏威夷與美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）會面，之後與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會談。

小泉表示此次出訪旨在強化日美同盟的威懾力與應對能力，命且「希望向國內外傳達日美共同維護地區和平與穩定的決心」。

