進擊的自民黨：高市早苗能否締造「青木率」傳說？
日本2月8日即將迎來眾議院大選，各政黨也在進入2月後努力催票。而日本首相高市早苗，在1月27日開跑造勢行程以來，似乎也扮演「起風者」角色，在日本各地引發風潮。高市所到之處皆展現萬人空巷的號召力，連帶也開始拉拔黨內其他候選人聲勢。
根據《朝日新聞》及《產經新聞》與富士電視台的民調等顯示，自民黨在選戰開跑以來，聲勢大幅提高。小選區與比例代表區(不分區)總席次預測，從選前的總計198、看好度飆升至近300席，若是搭配聯合執政的日本維新會及在內，總計465席次有可能以碾壓之姿超過三分之二(310席次)以上門檻，達成絕對多數。
這樣的結果，也讓在野黨繃緊神經，特別是由立憲民主黨跟公明黨聯合組成的「中道改革連合」，被預估甚至有可能直接「席次腰斬」，從原有167席掉到74席，讓各地出現固票要徹底的意見。不過，倉促成軍的中道黨，能否短時間內成功動員公明黨的組織票，被認為是重要關鍵。
按照目前態勢，若是自民黨真的迎來較大贏面、而中道黨慘敗的情況下，中道黨各大幹部有可能會辭職負責，這樣一來剛成立不久的新政黨，有可能會分崩離析。不過自民黨也並非一帆風順，包括公明黨母體「創價學會」所在的各縣主要城市，則是強化催票活動，包括親台的萩生田光一的選區等，也被視為激戰區。
高市從就任以來，民調就居高不下，特別是透過一連串外訪與鏡頭亮相等，給了日本國民新的政治形象。在高市宣布解散國會後，一度面臨在野陣營質疑，但高市除了想擁抱新的民意外，趁著其「青木率」聲勢最高之際登高一呼，也是政治的戰略之一。
得「青木率」者得天下？
所謂「青木率」，全名為「青木的法則」，是指已故自民黨大老、曾任內閣官房長官的青木幹雄所提倡的經驗法則。簡單來說，就是以內閣支持率加上執政黨支持率的數字，如果超過50的話代表「安定」、60則是「相對安定」，70以上則是「穩定執政」。
以過往選舉來看，當時2014年安倍晉三解散眾議院時，自民黨支持率是35%、內閣支持率為50%，青木率為85%。結果當年自民黨與公民黨聯合執政創下過三分之二的席次，至此原先交惡的中國，也逐漸改變對日本的態度。隨後的岸田執政時期，解散國會的青木率也有87%，自民黨還是以261席次單獨過半數。
只是到了石破執政時期，肇因政治獻金不實記載問題，石破內閣跟政黨支持度都不到三成，在青木率不到60%下，最後眾議院也只差幾席無法單獨過半。
然而到了高市早苗上任，其居高不下的支持度，也讓黨內大老開始勸進解散眾議院。單憑青木率來算，高市就有99%甚至上看105%的實力，在自民黨史上都相當罕見的高。
除了該法則外，爾後也衍伸出包括「青木第二法則」等，用此來推算預測席次，兩者都成為觀測日本選舉的風向標。因此這次的媒體民調逐漸明朗化中，也可以驗證到時該經驗法則是否成真。
「高市善戰」從國會外溢民間？
高市早苗過去素有「高市善戰」之稱，過往這是強調高市在國會論戰的舌戰群雄、好辯論的個性，來自奈良縣的高市，擁有一種關西人特有的韌性。這樣的風格也吸引以關西政治家為主的「日本維新會」，與自民黨一同結盟聯合執政。
這次眾議院選舉，包括黨代表吉村洋文也跟同僚雙雙辭去大阪府知事跟市長，重新投入大阪府當地選戰。其中也是希望藉由高市「母雞帶小雞」的功效，重新拉抬維新會的聲勢。
吉村也有未竟之志，即是希望將大阪府升格為「大阪都」、並以副首都之姿與東京都分擔國家行政。不過過往吉村兩次都鎩羽而歸，這次如果搭上高市的順風車，或許升格有望。只不過，自民黨目前對升格仍持相對保留態度，能否成真，還要看兩黨聯合執政是否能齊步前行。
自從選戰開跑以來，高市多次在電視節目上稱「不惜辭職也要推動政策」，這種破釜沈舟的態度，也顯現出她主張性強、跟過往男性首相不同的風格。關西女豪傑(高市)與地方大名(維新會)的戲碼上演，也有可能改變過往由關東、山口縣等政治家掌控的局勢。
不過，選戰未到最後一刻，鹿死誰手仍未知。特別是冬天的嚴寒氣候，在投票的周末更會有極強寒流到來，因此現在執政當局也呼應多多提前投票、來躲過風雪。這場「高市冬之陣」能否大幅改變日本執政格局，也考驗高市「善戰」的選舉戰鬥力，是否能從國會內、外溢到國會外的民間大選，成為真正的民意掌控者。
作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。
