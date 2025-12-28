進攻中國市場！館長「直播首秀」20分鐘撈1400萬 內行見1點狂搖頭

台灣知名網紅館長（陳之漢）近期積極將事業版圖拓展至中國。（圖／翻攝自Threads）

台灣知名網紅館長（陳之漢）近期積極將事業版圖拓展至中國，於27日在中國抖音開啟首場直播帶貨，開播僅20分鐘便售出1.7萬單「旺旺大禮包」，登上「帶貨總榜第1名」。

館長近期積極將事業版圖拓展至中國，多次赴當地城市進行直播與宣傳，並在福建廈門設立電商公司。他強調，未來經營將專注商品本身，「不講政治、不罵髒話」，並稱中國直播市場規範嚴格，賣貨需認真介紹商品，不能以耍噱頭取勝。

館長27日在中國抖音開啟首場直播帶貨，直播間最高在線人數超過10萬，累計觀看量達數百萬。換算營業額超過319萬人民幣（約1424萬新台幣）。此前12月15日的試播也吸引405萬人次觀看，打賞金額破百萬元人民幣，可以看出館長強大的流量號召力。

直播中，館長也分享了自身投入，表示已在中國投入5、6千萬人民幣，壓貨至少1億人民幣，並聘請四、五十名員工負責客服與後勤。他指出，中國市場投入規模遠大於台灣，因此需用心經營品牌、爭取認同，而非單純靠話題或政治炒作吸引觀眾。館長表示，未來將兼顧台灣與中國市場，「我可能一個月來中國一次，台灣的生意與政治仍需兼顧」，顯示他將同時經營兩岸事業。

不過有網友指出，中國直播帶貨存在刷單和虛假熱度現象，部分高人氣銷售可能並非真實交易，退貨率也普遍偏高，「這個是熱度，而不是營業額，我們公司抖音直播，6個人互相刷三千塊，這個熱度就能做到十二萬」、「但是大陸的退貨率80%」、「全部都是刷單的懂得就懂，就算現在給他賺這一點分潤的小錢，之後追稅也全部要叫他吐回來的」、「中國館黑有放話買來退貨，要看之後館長有沒有直播靠腰」。



