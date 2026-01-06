進攻前夕出大事! 俄兵酒駕撞死上校旅長等4人 俄軍被迫調整軍事部署

俄軍第 136 摩步旅旅長謝利莫夫上校日前與 3 名警衛駕車行經至盧甘斯克地區，但卻與第 88 摩步旅的汽車相撞，導致 4 人死亡、 2 人重傷。烏克蘭方面認為，第 88 摩步旅的士兵可能涉及酒駕，但截至目前為止，俄羅斯方面仍尚未公布車禍事故發生的真正原因。 圖：翻攝自 騰訊網 熊熊講堂

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方目前仍在前線地區進行激烈的戰鬥，國際社會也持續關注的烏克蘭戰場的發展方向。就在此時，有消息稱，一位俄羅斯上校級軍官在盧甘斯克州的後方地區因車禍身亡，烏克蘭方面質疑此次事件與俄軍士兵酒後駕車的行動有關。有中國專家針對該名軍官的行蹤進行分析，認為俄軍未來可能針對前線的部署進行調整。

《騰訊網》軍事專欄作者「熊熊講堂」發布文章指出，當地時間 4 日，俄軍第 136 摩步旅旅長埃里克．謝利莫夫 ( Erik Selimov ) 與 3 名警衛共同乘坐汽車，在盧甘斯克州的阿爾切夫斯克地區與第 88 摩步旅的汽車相撞，導致第 136 摩步旅車上 4 人全員死亡、第 88 摩步旅 2 名乘客生命垂危。

針對此次重大車禍事故，烏克蘭方面聲稱，俄軍第 88 摩步旅的駕駛可能酗酒，並處於酒醉的情況下駕車。「熊熊講堂」也表示，導致 4 人死亡、 2 人重傷的車禍事故並不常見，推測雙方汽車在事故當下很可能都在「飆車」。

「熊熊講堂」分析稱，車禍發生的阿爾切夫斯克地區距離交戰前線約 70 公里，理論上屬於俄羅斯控制的後方地區，加上烏克蘭特工不太可能只為了處理一位旅長級軍官而滲透盧甘斯克州，「熊熊講堂」認為，此次的事件應該與烏克蘭方面完全無關，「單純就是一場正常的交通事故」。

但「熊熊講堂」指出，此次的車禍事故有一個值得關注的重點，長期被部署在哈爾科夫州北部戰場的第 136 摩步旅旅長突然橫跨數百公里，來到南部集群負責的盧甘斯克地區，並與被部署在當地的第 88 摩步旅汽車發生嚴重車禍。「熊熊講堂」推測，第 136 摩步旅士兵突然出現在盧甘斯克地區的原因，可能與俄軍準備攻克前線高地帶的目標有關。

「熊熊講堂」稱，雖然無法確認地 136 摩步旅士兵出現在盧甘斯克地區的主要原因，但此次車禍事故導致的 6 人「非戰鬥絕對減員」仍可能對俄軍的作戰計畫造成巨大的影響，並衝擊俄軍部隊的後勤管理、勤務工作分配。「這種不必要的損失，比實際上戰場導致的戰損還要來的委屈」。

