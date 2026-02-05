進籠一分鐘換 50 元 PETA 高雄行動示威揭露蛋雞終身囚禁真相

▲PETA 高雄行動示威揭露蛋雞終身囚禁真相。（圖／PETA提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】為揭露蛋業中母雞長期遭囚禁的殘酷現實，國際動物保護組織善待動物組織（PETA）5日於高雄中央公園捷運站外舉辦行動示威，邀請民眾自願進入仿照蛋雞籠打造的狹小空間中停留 1 分鐘，並獲得新台幣 50 元，透過親身體驗，感受蛋雞一生被剝奪自由的處境。

此次行動選在春節與情人節前夕舉行，正值雞蛋消耗量大幅增加的時期。從蛋捲、蛋糕到各式節慶甜點，雞蛋早已成為日常飲食不可或缺的一部分，然而其背後的生產現實卻鮮少被看見。PETA 指出，台灣約有七成的母雞終其一生被關在狹小的籠子中，無法展翅、行走，亦無法進行任何自然行為，只為滿足人類對雞蛋的需求。

PETA 總裁 Jason Baker 表示：「人類可以把自己關進狹小的籠子一分鐘，接著回家與家人團聚；但蛋業中的母雞卻永遠沒有機會照顧幼雛、棲息在樹上，甚至連展開翅膀都做不到。PETA 呼籲大眾讓母雞得以平靜生活，並嘗試美味又營養的純素蛋替代品。」

PETA 進一步指出，每一位選擇純素飲食的人，每年可避免近 200 隻動物遭到剝削與殺害，同時有效降低與飲食相關的碳足跡，並顯著減少罹患心臟病、癌症、中風及糖尿病等疾病的風險。

