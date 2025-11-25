進總統府拜會蕭美琴 吳欣岱曝戰貓暖問她這句、網一看合照全歪樓喊好高

記者李鴻典／台北報導

台灣基進秘書長吳欣岱醫師昨（24）天在社群平台貼出她跟副總統蕭美琴的合照，結果，網友全歪樓好奇她的身高直呼，「看照片才知道，原來吳醫師那麼高，副總統那麼嬌小」。

吳欣岱醫師昨（24）天在社群平台貼出她跟副總統蕭美琴的合照。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

吳欣岱寫道「你現在還在當醫生對不對？」副總統笑著問。她點點頭，副總統回一句「辛苦啦！」

那一瞬間，其實很暖。吳欣岱說，她是以協會理事的身分，和亞太自由婦女協會一起進入總統府，拜會副總統蕭美琴，向副總統報告協會這些年推動的努力，也分享我們對台灣目前所面臨挑戰的觀察與建議。

吳欣岱表示，很感謝蕭美琴副總統長期以來對台灣民主的付出。她的經歷正提醒我們：民主不是百花齊放就會自然存在，而是需要持續捍衛、需要與民主同盟互相支持的。

前陣子的IPAC事件，就是一個清楚的例子。台灣在對中議題上，不只是面對外部威脅，同時也必須提防內部的破壞、假訊息與刻意製造的分化。而最好的防禦方式，其實很樸實——面對面互動、更多對話、更多信任。

吳欣岱強調，未來，她也會繼續在我的每一個角色中，不論是醫師、理事、家長，還是公眾參與者，為守護台灣盡一份力。

結果沒想到，網友留言幾乎都在關注她跟副總統蕭美琴的身高差，「看照片才知道，原來吳醫師那麼高，副總統那麼嬌小」、「這麼高啊」、「哇！都不知道吳醫師是高個子」、「原來吳醫師這麼高！」、「羨慕可以跟美琴貓貓拍照」、「吳醫師妳好高，還有照片中兩位都是我欣賞的，我想這就是台灣最有自信也最有內在兩位世代最美女性，有妳們真好！」、「兩位都是努力為台灣發聲的女性」。

吳欣岱後來也回文「大家這樣講，我才發現我真的很高」。

