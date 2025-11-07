進行超過十四萬人的研究：確定愛吃這種食物，會增加憂鬱症風險
經常食用油炸食品與多種健康問題有關，例如冠狀動脈疾病、心臟衰竭、心臟病發作和中風，此外，最近有研究發現，食用油炸食品將會導致焦慮和憂鬱的風險增加。
吃油炸食品超傷「心」！ 研究：丙烯醯胺使情緒焦慮
來自中國杭州的研究團隊，針對140,728人進行了1項研究，以確定攝取油炸食物與出現心理健康問題的風險之間的相關性。研究結果發現，經常食用油炸食品，尤其是油炸馬鈴薯，也就是大家愛的炸薯條或洋芋片，會增加12%的焦慮和7%的憂鬱風險。
科學家們認為，這可能是受到丙烯醯胺的影響，丙烯醯胺是1種在油炸過程中所形成的化學物質。他們發現體內若長期接觸丙烯醯胺，會透過氧化反應導致的脂質代謝紊亂和神經發炎等狀況，進而誘發焦慮和憂鬱等行為。
科學家們評估了暴露於丙烯醯胺的斑馬魚的行為，發現長期待在水池內陰暗處的斑馬魚，焦慮程度較高。而在暴露於丙烯醯胺後，通常會與同伴成群結隊的斑馬魚，被發現與其他斑馬魚的游行距離較遠，推斷可能是因社交能力下降所致。
怕憂鬱、焦慮改吃安慰食物 恐造成另1種負面影響
研究人員表示，這些研究結果有望在流行病學和機制上，為減少油炸食品消費對心理健康的重要性開闢了1條道路，並為理解丙烯醯胺引發的焦慮和憂鬱提供了證據。
而這項發現並非意味著人們應該對油炸食品的負面影響感到恐慌，而應該視為1種警訊，以減少油炸食品攝取量，來改善心理健康和整體福祉。
不過，也有一部分的學者表示，這可能會導致相反的結果。若有憂鬱或焦慮情緒的人，可能會轉變他們的飲食習慣，從傾向食用油炸食物轉為攝取其他含有高糖、高鹽的安慰食物，如甜點、泡麵等，來緩解負面情緒，但長期下來恐造成肥胖、高血脂症等負面影響。
未參與此項研究的生活方式醫學專家David Katz則指出，這項研究確實會對人們帶來影響，不過，人們如果轉為攝取安慰食物，來改善焦慮與憂鬱情緒，僅能獲得表面上緩解而已，並無太大的功效。
(本文獲「NOW健康」授權轉載，原文刊載於此）
