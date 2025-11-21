進補別亂吃！大學生吃羊肉爐突「中風」 醫揭「1元凶」釀禍

記者鄭玉如／台北報導

隨著天氣轉冷，許多人相約吃薑母鴨、羊肉爐等食物進補，不過北榮傳統醫學部整合醫學科醫師張清貿提醒，食補並非人人適合，若本身有免疫疾病，恐越補越糟。他的門診曾出現一名大學生因吃羊肉爐而中風，檢查才知是紅斑性狼瘡釀禍，由於羊肉爐屬熱補食物，容易活化免疫系統，進而攻擊血管，若有血栓恐導致中風。

張清貿在節目《健康e起聊》提到，一名大學生與同學相約吃羊肉爐，未料之後出現中風症狀，緊急送醫治療。原以為是家族性高血壓所致，進一步檢查發現，他罹患紅斑性狼瘡。由於羊肉爐等熱補食物，容易活化免疫系統，進而攻擊血管，若原本就有血栓，更可能造成血管堵塞、引發中風。

張清貿提醒，冬季是否需要進補，必須依個人體質與健康狀況而定。若是免疫系統疾病患者，例如紅斑性狼瘡、乾燥症等，務必避免熱補食物，包括薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、當歸羊肉湯，這類食物大多具溫熱、促進循環的效果，容易刺激免疫反應，使原本控制良好的疾病突然惡化。

若只是一般冬季手腳冰冷或需保養身體，建議以「平補」為主，比較不會造成負擔，包括四神湯，但建議不要加入當歸、米酒，以免太補，或是蓮子排骨湯，有助於可養心安神、幫助睡眠，或是木耳養生湯、香菇雞湯，這類湯品較偏向顧腸胃、補益氣血，不會強烈刺激免疫系統。

