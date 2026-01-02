進補前必看！你是怕冷的虛寒體質，還是易長痘的實熱體質？中醫教你對症補，不怕上火失眠





12月21日迎來二十四節氣中的冬至，許多人會趁此時節進補養生。不過，進補並非越多越好，若不依個人體質調整，反而可能出現上火、痘痘、口乾舌燥等問題。

35歲的陳小姐平時定期到台北慈濟醫院中醫部由廖振凱醫師調理身體，但近日臉部痘痘增多、皮膚發炎，甚至口乾舌燥，讓她相當困擾。經廖醫師問診發現，陳小姐因應冬至習俗連日喝含麻油、薑母的補湯，但她屬「實熱體質」，高油高熱的食材反而助長體內火氣，引發肌膚問題。經由中醫清熱解毒調理及飲食調整後，陳小姐症狀在數天內明顯改善。

補錯小心傷身！進補前快看你是哪一種體質

廖振凱醫師提醒，冬季進補應依體質辨證施補，避免「盲目進補」。每人體質不同，補法也應該有所區別：

虛寒體質：容易怕冷、疲倦、食慾差的人，可選用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配十全大補湯，改善畏寒、提升循環與食慾。

實熱體質：容易臉紅、口乾、長痘的人，一般不需特別進補，避免加重燥熱。若想養生，可選白木耳、百合等滋陰食材，平衡體內火氣。

延伸閱讀：冬至、元宵節吃「湯圓」開運求財！做湯圓、煮湯圓一次公開～專家加碼教你在家做「花好月圓」

廖振凱醫師強調，錯誤的進補可能導致與體質相衝，造成上火、失眠、便祕等等症狀。

感冒、慢性病患者注意！胡亂吃補恐加重病情

廖振凱醫師補充，感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應謹慎，若未經醫師評估可能影響病況控制，甚至加重病情。

廣告 廣告

而兒童亦應視狀況調整進補方式，對孩童而言，規律作息與均衡飲食比進補更重要。若民眾因進補不當導致不適就醫，中醫會先透過「望聞問切」辨識，再依症狀給予適當調理治療。例如：因燥熱加重而冒痘、口乾，會以清熱藥材進行調理；若出現腹脹、消化不良，則以調和脾胃功能為主，讓身體逐步回到平衡狀態。

「不盲目跟隨習俗，而是根據體質適度補充，才可以達到養生的目的。」廖振凱醫師呼籲民眾進補應該按照體質所需，若有疑問應前往中醫診間，由醫師評估體質，勿聽信偏方，才能真正健康過冬。

延伸閱讀：火辣薑母鴨PK噴香麻油雞，冬季進補要選誰？營養價值+料理祕訣一次公開：麻油雞「加2物」口感秒升級

吃補怕補過頭？醫推「四神湯」平和溫潤安心喝

廖振凱醫師同時推薦平和溫潤、適合大多數民眾的「四神湯」食譜，讓民眾在冬季也能安心保養：

◎溫補四神湯簡易食譜

材料：

山藥、茯苓、芡實、蓮子適量，可依喜好添加薏仁

薑片 2～3 片

清水及鹽巴

作法:

1.將蓮子、芡實、茯苓以清水略沖洗。

2.鍋中加入水，先放入芡實、蓮子與茯苓，以小火煮約30～40分鐘。

3.加入山藥與薑片續煮至食材變軟。

4.以少許鹽調味，即可食用。

功效：此湯屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，不含油膩與過度燥熱的食材，適合多數民眾在冬季飲用。

延伸閱讀：「藥燉排骨、四神湯」不是人人能吃！中醫師提醒：想吃補就要做到「這關鍵」







資料來源：台北慈濟醫院

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：林勻熙

更多良醫文章

地震後，房子有「這3種裂痕」代表房屋結構已損壞！教你正確檢查3步驟：●樓要最先檢視

另一半不想跟你「啪啪啪」的13個原因...男女必看！！

