進補吃什麼？哪些人不適合進補？冬天進補吃得健康必看懶人包

進補是冬天的熱門話題，隨處可見羊肉爐、薑母鴨店面人潮絡繹不絕；尤其在氣溫驟降的冷天裡，一碗熱湯下肚，暖胃又可以提升免疫力。不過，並非所有人都適合進補，進補時也要避免過量造成身體負擔。究竟進補料理有哪些？進補需要注意什麼？哪些人進補前要三思而後行？趕快跟著Yahoo奇摩顧健康一起認識進補注意事項，在這個冬天吃得健康又安心！

進補是冬天頗受歡迎的禦寒方式，但進補前應先評估健康狀況，進補時也不要食用過量喔！（示意圖／Getty Images）

進補料理有哪些？

冬天進補觀念興盛，許多人會在寒流來襲時，吃上麻油雞、燒酒雞、薑母鴨、當歸鴨、羊肉爐、十全藥燉排骨、四物湯、八珍湯等進補料理，希望補充體力、增強免疫力以抵禦嚴寒。就中醫的觀點來看，這些備受國人喜愛的冬天進補料理，能以中藥食療的方式祛寒，調理身體的氣、血、水平衡。中醫師劉筱薇也認為，秋冬進補「不治已病治未病」，是一種防患於未然的概念。

進補該注意什麼？哪些族群不適合進補？

雖然進補料理美味又暖身，但平常習慣大魚大肉者，進補反而會有營養過剩的問題。藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，中藥、西藥都是藥，民眾多半把食補視為保健食品，往往卻忽略了食品本身的藥性。中醫師陳櫂瑔亦提醒，食補中的藥材也是藥，具有藥性與毒性，食用時務必留意分量，切忌天天吃；若無節制地大補特補，當心適得其反。

不是每一個人都適合進補，也不是每一種進補料理都適合每一個人。想要吃得營養又安心，最簡單的方法便是進補前先諮詢西醫、中醫，挑選適合自己的進補料理。鑑於進補料理通常含有藥材和酒精，油脂、鹽分、蛋白質、膽固醇、熱量、普林也不少，以下族群基於疾病、藥物、身體機能等因素，應盡量避免：

年長者、孕婦、嬰幼兒。

剛剖腹產的媽媽。

高血壓、高血脂、高血糖等三高患者。

痛風、糖尿病、腎臟病、心臟病等慢性病患者。

患有紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎等自體免疫性疾病患者。

長期服用中藥、西藥者。

患有急性感冒、身體有炎症或有傷口者。

酒精不耐症者。

哪些進補料理小孩應避免？

包括燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐等進補鍋物，料理時多半會加酒烹煮。有些人主張，含酒料理只要大火滾煮久一點就沒事；但小兒科醫師陳映庄強調，所有烹調方式都無法將料理中的酒精完全揮發殆盡，仍會殘留5%到10％、甚至更多的酒精量。

家長們一定很好奇，究竟酒精對孩童有什麼負面影響？對此，小兒科醫師巫漢盟解釋，孩童的肝臟在5歲後才會逐漸發育成熟，此前身體代謝酒精的功能有限，進補含酒料理時，輕則引起頭暈、嘔吐、精神不濟等不適症狀，重則出現昏迷、癲癇等危及性命的狀況。倘若孩童長期接觸酒精，還會導致判斷力下降、注意力不佳、大腦發展受損、生殖器病變等傷害；更有研究顯示，未成年孩童提早接觸酒精，日後對酒精的成癮性會提高四倍。

綜合以上原因，建議給孩子吃的進補料理不要添加任何酒精，或等孩子成年後再讓他們接觸含酒料理。萬一不小心因為烹飪關係讓孩子接觸到些許酒精，兒科醫師黃瑽寧表示，也不用太緊張，只要下次少碰為妙、多加注意就可以了。

進補可能影響哪些西藥藥效？

留意進補料理是否添加酒精之外，藥師公會全聯會中藥發展委員會主委黃世勳呼籲，如果有在服用下述藥物的民眾，進補時也需特別留意，以免影響西藥藥效，造成身體不適。

服用抗凝血劑、抗血小板藥者： 進補時應去除「當歸」、「枸杞」，否則可能增加出血風險。

服用高血壓藥物者： 盡量避免吃到「白芍」、「陳皮」、「山楂」，防止藥材內的有機酸降低高血藥藥效。「人蔘」也會影響血壓，若和降血壓藥一起服用，恐會導致血壓不穩定。

服用強心劑者： 應避開「甘草」等食材，因甘草具有去氧皮質酮樣作用，會促進鉀離子的排泄，可能增加用藥敏感性。

服用免疫抑制劑者：「黃耆」、「人蔘」、「甘草」會降低免疫抑制劑的藥物作用，建議不要食用。

考量中西藥交互作用的原因及機制非常複雜，一般民眾也難以預測，建議有在服用西藥的患者，進補前先諮詢醫師，進補後出現不適盡快就醫，防止進補不成反而發生憾事。

進補怎麼吃健康又安心？

中醫師分享，單純的薑片熬湯便可達到進補的目的，還有祛寒、減少咳嗽流鼻水、促進血液循環等優點，加些紅糖就能中和薑的辣味，孩子也可適量食用。營養師蘇嘉華另提到，進補麻油雞、燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐、十全藥燉排骨等料理時，應減少攝取醬料，多食用蔬菜，湯不要喝太多，尤其是正在控制體重的朋友以及痛風、三高患者。

進補不酒後上路 保障自己和他人

Yahoo奇摩顧健康溫馨提醒，若您有吃到以酒入菜的進補料理，酒後不開車，安全有保障。搭乘大眾運輸或是找代駕最保險，貿然行車上路不只可能發生意外，酒精濃度超標依照道路交通管理處罰條例第35條，可處機車駕駛人新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰。

除了罰緩，違規酒駕者另可按刑法第185-3條，處三年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；致重傷者、致人於死者，還會加重刑責，千萬不要以身試法。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

