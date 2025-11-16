進補吃薑母鴨卻冒痘痘？中醫揭「陰虛體質」恐越補越上火
台北鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，秋冬季節許多民眾急著進補，卻因不了解自身體質而「補錯」，不僅無法達到養生效果，反而可能加重身體負擔，造成上火、長痘等不適症狀。
周宗翰醫師表示，進補不是單純將所有營養品吃下肚，而是應該依照「缺什麼、補什麼」的原則進行。「每個人體質不同，進補方式也應有所區別。補錯了，就像火上澆油，反而會讓身體更不舒服。」他強調，正確的進補應先了解自己的體質特點。
針對常見的體質類型，周宗翰醫師詳細說明了不同的飲食建議。氣虛體質的人容易疲倦、說話有氣無力且常感冒，應以「補氣」為主，可適量食用山藥、黃耆、黨參、雞湯、四神湯和牛肉，但需避開生冷瓜果、冰品及白蘿蔔，因為這些食物會「破氣」，抵銷補氣效果。
對於血虛體質者，周宗翰醫師指出這類人臉色蒼白或蠟黃、容易頭暈、嘴唇偏白且指甲易斷，應以「養血」為主要目標。「紅棗、桂圓、當歸、桑葚、豬肝、菠菜和葡萄都是很好的養血食材，但要避免寒涼食物及過度辛辣的刺激物。」
「陽虛體質的人手腳冰冷、特別怕冷、精神不振且容易腹瀉，」周宗翰醫師建議這類人應以「溫陽散寒」為主，可多吃羊肉、韭菜、肉桂、核桃和薑等溫性食物，讓身體由內而外暖起來，同時應避開任何冰品、冷飲和生菜沙拉等寒性食物。
周宗翰醫師特別提醒，陰虛體質者口乾舌燥、手心腳心發熱、晚上睡不好且容易長痘，這類人應以「滋陰潤燥」為主，適合食用百合、銀耳、蓮子、梨子、黑芝麻和黑豆。「陰虛體質絕對要避免薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等燥熱補品，否則會越補火越大！」
在中醫調理方面，周宗翰醫師提到可透過中藥打好基礎，如四物湯、八珍湯、十全大補湯等，但他強調這些藥方需根據個人體質對症下藥才能發揮最大效果。「藥物調理一定要經過專業診斷，請勿自行抓藥。」此外，針灸和艾灸也能透過刺激關元、氣海、足三里等穴位，溫暖脾胃與循環，幫助身體更好地吸收營養。
最後，周宗翰醫師總結秋冬進補三大原則：「先辨體質再進補，不確定自己體質的人應先諮詢中醫師；溫和漸進不過度，天氣剛轉涼時可從山藥排骨湯、四神湯等平補食材開始；作息正常不熬夜，因為熬夜最傷陰血，再多補品也無法彌補。」
延伸閱讀
黑鷹直升機進駐松山機場！空勤總隊新廠棚2029年完工啟用
李珠珢疑遭緊貼伸鹹豬手！畫面曝光粉絲氣炸：超噁心
不只避日本旅遊！陸教育部出手了：謹慎規劃赴日留學安排
其他人也在看
總統盃街舞》史上首次凱達格蘭大道開跳 總統出席開幕
由運動部主辦 「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽，今（16）日在臺北凱達格蘭大道盛大開跳，全臺上千名舞者齊聚，創下臺灣街舞比賽參賽組數與規模新紀錄，也是臺灣史上首次有街舞登上總統府前舞臺，更是全球極少數能在國家象徵地標舉行的街舞盛會，象徵街舞文化正式從街頭走向主流，成為全民運動的新篇章。TSNA ・ 10 小時前
跳過地方給補助 中央挨批綁樁
《財政收支劃分法》修法多次上演中央與地方搶錢爭議，但被發現原先編列補助給地方款項，在明年度中央政府總預算中都被刪除，例如內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款消失，被改成中央直接編列逾3.6億元補助民間團體、宗教團體。國民黨立委牛煦庭16日痛批，這就是中央利用補助款在為選舉綁樁!中時新聞網 ・ 5 小時前
2026是「沈伯洋們」與「鄭麗文們」的對決
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）當國民黨與民眾黨還在費神如何找出縣市長選將的時候，在野黨還沒意料到，2026情勢在國民...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
從好慘到駕輕就熟！「蝸牛」女為健康單車環騎台北 2年近4萬公里
自行車友張桂芳自2023年起，參加台北市工務局水利工程處籌辦的「環騎台北」，挑戰騎乘單趟66公里，2年下來累積600餘趟，換算至少3萬9000多公里，自謙與其他男性車友相比，沒那麼厲害，「我騎得很慢，綽號蝸牛小小。」但相信勤能補拙，從第一趟騎到心悸，路都走不穩，「當時真的滿悽慘的」，一次又一次練習，自由時報 ・ 15 小時前
布拉格地鐵站「莫斯科-布拉格友誼」青銅雕塑 引爭議 (圖)
布拉格地鐵站Anděl在捷克斯洛伐克共產時期名叫「莫斯科」（Moskevská），在這座地鐵內，有一個慶祝「莫斯科-布拉格友誼」的青銅雕塑，布拉格副市長賀瑞普建議拆除，認為它是蘇聯宣傳的象徵，引起關注與討論。中央社 ・ 13 小時前
游富洋籲建彰濱韌性水源區
長期關心彰化產業發展的彰化無人載具聯盟總顧問游富洋表示，極端氣候導致暴雨與乾旱頻仍，彰化地區長期面臨用水吃緊問題，仰賴石岡壩與烏嘴潭人工湖供水，不僅難以支撐民生與產業，更影響高耗水產業如半導體廠投資意願，導致人口外移嚴重，一年流失相當於一個鄉的人口。工商時報 ・ 5 小時前
出席街舞大賽決賽 賴總統：光彩奪目照耀整個凱道
（中央社記者葉素萍台北16日電）總統賴清德晚間出席在總統府前、凱達格蘭大道舉辦的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽暨頒獎典禮，他盛讚舞者們的表演光彩奪目，照耀到整個凱道上空，也希望大家「明年再來」。中央社 ・ 12 小時前
囤房稅2.0上路半年「逾113萬戶加重課稅」 稅收增加57億元
囤房稅2.0把房屋「全國總歸戶」，自住方面僅課1.2％，全國限制3戶，但若囤房空置或未有效運用，依差別稅率課徵2到4.8％稅率。建商超過2年還未銷售的餘屋也是同樣稅率，避免建商囤房、促使迅速將建案出售。若房屋出租、誠實申報所得稅的房東，則課1.5到2.4％、符合公益出租或...CTWANT ・ 1 天前
移動管制還賣芬普尼蛋 台中蛋行喊冤「8號通知可以載蛋」
彰化文雅畜牧場的芬普尼蛋流入市面，台中市食安處10日在梧棲區龍忠蛋行抽驗，檢出從該場進貨的雞蛋含有芬普尼代謝物0.05ppm超標。對此蛋行老闆喊冤說，是8號接獲通知移動管制解除，才進貨來賣。蛋行喊冤：台視新聞網 ・ 11 小時前
陳盈助延續父志創辦「世澤盃」網球錦標賽 500好手競技交流
福添福社會福利基金會創辦人陳盈助，為延續父親陳世澤熱愛網球運動、投身社會公益志業，創辦諸羅「世澤盃」全國壯年網球錦標賽，今年邁入第17屆，賽事今天上午在嘉義市網球場開幕，近500名網球好手齊聚嘉市競技交流，展現壯年球友對運動的熱情與活力。嘉義市長黃敏惠、陳盈助、福添福基金會董事長陳素月等人今到場為比自由時報 ・ 20 小時前
「手搖飲王國」後遺症出現？20歲以上國人12.8%有高血糖 當心糖尿病找上門
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導台灣素有手搖飲王國的稱號，然而根據國民健康署調查資料顯示，台灣20歲以上國人高血糖盛行率為12.8%，顯示血糖健康已成為全...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
糖尿病為何常伴隨高血脂？ 醫：與遺傳、肥胖等原因有關
現代人生活型態改變，使得慢性病問題日益嚴重，其中糖尿病與高血脂（高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症）是兩個最常見且密切相關的代謝疾病，會增加心血管疾病、中風、腎臟病等嚴重併發症的風險。中天新聞網 ・ 15 小時前
日韓交流賽終結者大勢關門失敗 日本對韓11連勝中止
「侍JAPAN系列賽2025日本對南韓」交流賽與今（16日）舉行第二戰，日本隊於九局下半的最後關頭遭到韓國隊陽春砲追平，最終雙方7：7握手言和。這場平局也讓日本隊在日韓對戰中的11連勝紀錄戛然而止。鏡報 ・ 10 小時前
滑輪溜冰》退役名將楊合貞首度領軍 潛培隊台灣公開賽拚出膽識
2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今於台南市永大溜冰場落幕，去年退役首次擔任潛力培訓代表隊教練的「滑輪女王」楊合貞，對於這批年輕選手的表現感到滿意，「他（她）們無懼於向大哥哥、大姐姐挑戰，拚出接班人膽識！」楊合貞曾在2017年台北世大運締造5金1銅，如今轉換跑道積極培育新秀，今年潛培代表隊共有7男7女，自由時報 ・ 12 小時前
台灣陷糖胖症健康危機 「瘦瘦筆」腸泌素掀減肥風潮
台灣糖尿病人口突破250萬人、每年仍以2.5萬人的速率增加，成為台灣腎臟病與洗腎全球第一的元凶；更可怕的是，高達8成患者同時肥胖，形成致命「糖胖症」，死亡風險直接翻倍。由於此一疾病正快速年輕化、健保一年就要燒掉近千億，台灣正面臨前所未有的代謝崩壞危機。鏡報 ・ 2 小時前
中共最新反制措施 陸教育部發布對日留學預警
因不滿日本首相高適早苗涉台言論，中共對日本採取的反制措施一波接著一波。繼大陸外交部14日發布警告提醒中國公民赴日遊後，大...聯合新聞網 ・ 17 小時前
逾5成女性曾反覆性陰道感染
根據統計資料，逾五成女性曾經歷反覆性陰道感染！國泰醫院婦女醫學部醫師謝耀德表示，事實上，反覆性陰道感染並不代表女性「不衛生」。許多人以為清潔得不夠才會感染，於是頻繁使用私密處清潔劑，卻往往適得其反。陰道本身存在「乳酸菌防護系統」，能夠維持健康的酸鹼環境；過度清潔反而會破壞菌相平衡，把好菌沖走，讓壞菌更容易趁虛而入。謝耀德指出，造成陰道感染反覆復發原因其實很多種，包括免疫力低下（如常熬夜、長期壓力大）、治療不完全、伴侶沒有同步治療、潛在疾病如糖尿病或免疫疾病、甚至荷爾蒙變化，都有可能造成陰道感染一再復發。若沒有針對真正原因處理，對症下藥，再多次的治療也可能只是暫時緩解。謝耀德醫師指出，這也是為什麼有些患者會覺得「怎麼一直看醫生、一直用藥，都還是沒好？」，值得注意的是，若是感 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
一中街貨車臨停收廢油 遭賊開車門偷包損失8萬元
一中街貨車臨停收廢油 遭賊開車門偷包損失8萬元EBC東森新聞 ・ 9 小時前
因為被接住 未來成為他人的港灣
花蓮玉里靜思堂在11月1日舉行新芽獎學金頒獎典禮，共有163名來自玉里、富里及卓溪的學生獲獎。目前在慈大附中交流取經的尼泊爾慈濟藍毘尼佛教學校師長，也特別到場觀摩，希望未來將慈濟教育志業理念與人文...大愛電視 ・ 14 小時前
足球》中華代表隊世界中學生五人制賽亮眼表現 女足殺進8強、男足拚戰可圈可點
2025 年世界中學生五人制錦標賽於 11 月 11 日至 11 月 19 日假巴西首都巴西利亞舉辦,高中體總率領男、女生隊共計 37 位代表團成員參賽,男生隊由張仟縈及黃正宗教練領軍,率領來自復興高中、北門高中、民雄農工及臺北海洋科大所組成的選手參賽;女生隊由謝麗娟及陳書源教練領軍,帶領瑞祥高中、臺東體中、楠梓高中、水里商工及永慶高中所組成的選手參賽,代表團一行於 11月 10 日飛抵巴西利亞,經過 2 日的調整練習,於 11 月 13 日展開小組賽事。TSNA ・ 14 小時前