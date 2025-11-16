進補吃薑母鴨卻冒痘痘？中醫揭「陰虛體質」恐越補越上火

台北鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，秋冬季節許多民眾急著進補，卻因不了解自身體質而「補錯」，不僅無法達到養生效果，反而可能加重身體負擔，造成上火、長痘等不適症狀。

不了解自身體質而「補錯」，不僅無法達到養生效果，反而可能加重身體負擔。 （圖／報系資料照）

周宗翰醫師表示，進補不是單純將所有營養品吃下肚，而是應該依照「缺什麼、補什麼」的原則進行。「每個人體質不同，進補方式也應有所區別。補錯了，就像火上澆油，反而會讓身體更不舒服。」他強調，正確的進補應先了解自己的體質特點。

針對常見的體質類型，周宗翰醫師詳細說明了不同的飲食建議。氣虛體質的人容易疲倦、說話有氣無力且常感冒，應以「補氣」為主，可適量食用山藥、黃耆、黨參、雞湯、四神湯和牛肉，但需避開生冷瓜果、冰品及白蘿蔔，因為這些食物會「破氣」，抵銷補氣效果。

對於血虛體質者，周宗翰醫師指出這類人臉色蒼白或蠟黃、容易頭暈、嘴唇偏白且指甲易斷，應以「養血」為主要目標。「紅棗、桂圓、當歸、桑葚、豬肝、菠菜和葡萄都是很好的養血食材，但要避免寒涼食物及過度辛辣的刺激物。」

對於血虛體質者，應以「養血」為主要目標，紅棗、桂圓、當歸都是很好的養血食材。（示意圖／Pixabay）

「陽虛體質的人手腳冰冷、特別怕冷、精神不振且容易腹瀉，」周宗翰醫師建議這類人應以「溫陽散寒」為主，可多吃羊肉、韭菜、肉桂、核桃和薑等溫性食物，讓身體由內而外暖起來，同時應避開任何冰品、冷飲和生菜沙拉等寒性食物。

周宗翰醫師特別提醒，陰虛體質者口乾舌燥、手心腳心發熱、晚上睡不好且容易長痘，這類人應以「滋陰潤燥」為主，適合食用百合、銀耳、蓮子、梨子、黑芝麻和黑豆。「陰虛體質絕對要避免薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等燥熱補品，否則會越補火越大！」

在中醫調理方面，周宗翰醫師提到可透過中藥打好基礎，如四物湯、八珍湯、十全大補湯等。（圖／Photo AC）

在中醫調理方面，周宗翰醫師提到可透過中藥打好基礎，如四物湯、八珍湯、十全大補湯等，但他強調這些藥方需根據個人體質對症下藥才能發揮最大效果。「藥物調理一定要經過專業診斷，請勿自行抓藥。」此外，針灸和艾灸也能透過刺激關元、氣海、足三里等穴位，溫暖脾胃與循環，幫助身體更好地吸收營養。

最後，周宗翰醫師總結秋冬進補三大原則：「先辨體質再進補，不確定自己體質的人應先諮詢中醫師；溫和漸進不過度，天氣剛轉涼時可從山藥排骨湯、四神湯等平補食材開始；作息正常不熬夜，因為熬夜最傷陰血，再多補品也無法彌補。」

