進補喝酒恐更冷！醫點名「5種假暖食物」陷阱：失溫超快

受強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫偏低。想禦寒除了多穿衣服，不少人也會透過飲食取暖，但小心別吃錯。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，不是每種吃起來「暖呼呼」的食物，都能幫助身體保溫，並分享5種假暖食物，吃完只是短暫感覺熱，實際失溫更快。

黃軒在臉書粉專表示，真正能禦寒的飲食，不是讓人「熱一下」，而是使身體「一直有熱可以生」，不過從生理學與代謝機制來看，有些食物會欺騙感覺神經，不只無法真正禦寒，甚至讓人更怕冷，對此列出「5種假暖食物」。

例如奶茶、甜湯、黑糖飲，高糖食物會讓血糖快速上升、胰島素大量分泌，接著血糖快速下降。身體誤以為「能量過剩」，反而降低產熱，末梢血管收縮，手腳變冰冷，喝完反而更冷。

許多人以為「油脂熱量高」等於保暖，實際上，高油炸食物會增加腸胃負擔，導致血流集中到消化系統，反而讓皮膚與四肢血流下降，造成吃得很飽，身體仍覺得冷。

包括補酒、燒酒，酒精會讓表層血管擴張，使人立刻覺得熱、臉紅、身體暖，事實卻是熱量大量散失到皮膚，核心體溫反而下降，禦寒能力明顯變差，因此寒冬醉酒者，更容易出現低體溫風險。

例如辣椒、麻辣鍋、重辣醬。辣椒的關鍵成分是辣椒素（capsaicin），會刺激痛覺與溫度感受器，讓大腦誤判「現在很熱」，引發流汗、血管擴張，一旦出汗會使體表散熱加快、水分與電解質流失，核心體溫反而下降，所以吃完麻辣鍋後，先感覺熱、隨後轉冷，還會覺得更累。

包括咖啡、濃茶、能量飲等，咖啡因會刺激交感神經，讓末梢血管變窄，越喝手腳越冰，再者，還會造成利尿、脫水，水分少了，體溫調節能力就變差，而且讓人假清醒，感覺有精神，實際是在透支能量，產熱續航力下降，出現喝完當下暖，但30至60分鐘後更冷。

黃醫師提醒，若想真正禦寒，應攝取足夠蛋白質，例如魚、蛋、豆腐、瘦肉，因為消化就會產熱，暖得久、不虛熱，還有適量好脂肪，包括橄欖油、堅果、魚油，能量穩定釋放、幫助身體保溫，最後是溫和辛香料，如薑、蔥、蒜，有助於提升循環。

