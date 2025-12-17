進補完直接進加護病房 營養師示警：3類人最好別吃薑母鴨

近期氣溫下降有感，許多人愛吃羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等食物進補，不過對此營養師趙強提醒，此類加酒料理雖經過烹調、點火燒過，但仍會殘留酒精，加上含有大量的油脂，建議有心臟病、高血壓、高血脂病史的民眾，最好不要食用。

很多人會誤以為羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等加酒料理經過滾煮後，酒精揮發，就沒有酒精的問題，對此營養師趙強在臉書專頁「趙強營養師這樣說」發文，直言烹調無法將酒精完全去除，根據研究報告，加酒的料理，點火燒至火焰自動熄滅，仍會殘留百分之75的酒精量。

營養師趙強進一步指出，天氣變冷，大家會想吃熱呼呼的料理暖身，不過選擇大量加酒的料理，例如麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等，並非是個好選擇，這類料理除了有酒的問題之外，還可能同時會帶來大量的油脂，建議有心臟病、高血壓、高血脂病史的民眾，最好不要食用，營養師趙強也分享自身經歷，透露近一個月在心臟內科加護病房遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了這類料理，提醒民眾不可大意。

衛福部過去亦曾提醒，酒容易與藥物造成交互作用，可能增加藥物副作用，甚至造成肝腎損傷，所以用藥期間，應盡量避免與「酒」相關的食物：

乙醯胺酚（如綜合感冒藥）：與酒交互作用將提升肝毒性風險，會有肝傷害的症狀。

非類固醇抗發炎藥：與酒交互作用增加腸胃道出血可能，會有腸胃潰瘍、出血症狀。

降血糖藥：與酒交互作用會低血糖作用延長，會有昏迷、頭痛的症狀。

降血壓藥：與酒交互作用會加強血管擴張，會有低血壓的症狀。

抗生素：與酒交互作用會減緩酒精代謝，會產生心悸、噁心、嘔吐的症狀。

撰稿：吳怡萱





