進補煮薑母鴨 民控買900元全鴨竟「3頭沒鴨胸」

記者許宇捷、葉信葳／台中報導

天氣漸漸變冷，又到了吃薑母鴨的時節，不過有民眾控訴，到大里內新市場買了一隻900元全鴨，準備回家煮薑母鴨當晚餐，卻發現鴨肉不見，只有3顆一半的鴨頭、3支鴨翅、3個脖子，以及一堆骨頭，完全沒有鴨胸肉。不過其他店家說，鴨肉現在也不便宜，都是秤斤賣，多出來的鴨翅、鴨脖可能也是免費贈送。

濃郁湯頭搭配鮮嫩鴨肉。

小雪一過，又到了台灣人最愛吃薑母鴨的時節，大量麻油、薑片，放入大把鴨肉大火翻炒，或是加入多種中藥一起燉煮，濃郁湯頭搭配鮮嫩鴨肉。

不過卻有民眾po文控訴，自己到大里內新市場買全鴨，準備回家做薑母鴨，共900塊錢，卻有3個鴨脖、3顆只有一半的鴨頭、3支鴨翅跟一堆骨頭，完全沒有鴨身體，這樣算詐欺嗎？

其他民眾：「你來跟老闆娘買，她就會送雞胗了啦！」

記者：「一隻紅面鴨賣900塊會很貴嗎？」

其他民眾：「不會啦，現在錢很薄啦！」

其他民眾：「我看喜歡哪個，他就幫我用哪個。」

記者：「不會說再從其他地方拿別的？」

其他民眾：「沒有啦。」

民眾發文控訴。

來買鴨的民眾說，從來沒有在市場遇過這樣的情形，實際訪問其他店家。

其他店家：「我會跟人家說，說人家剛剛不要的，給你加進去煮，不用錢。」

其他店家：「一般土鴨啊，現在是冬天就是有紅臉鴨，紅臉鴨比較貴啊。」

其他店家：「一隻鴨3顆鴨頭，是人家送給他的，講這樣，剛剛那一個我就2顆鴨頭給他，（鴨）沒有便宜，雞肉也是漲的很高。」

消費者聲稱。

隨著天氣逐漸變冷，薑母鴨成了饕客進補選項之一。不過消費者聲稱，跟攤販老闆說想買全鴨，對方處理後，他沒多注意，提了袋子就走回家，想自己動手燉煮時卻驚覺一隻鴨怎麼多了兩根脖子、兩顆頭，卻不見鴨胸，是不是惡意調包，還是提錯袋，採買當下還是得確認清楚，減少糾紛。

