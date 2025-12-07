進補聚餐當心隔夜醉 安平警強力取締嚴查酒駕

警四分局表示將持續加強路檢勤務加強取締酒後駕車，提醒駕駛人酒後勿上路、隔日也應充分休息再駕駛。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

七日正式進入大雪節氣，氣候也將轉趨寒冷，且正值歲末年終，餐敘飲酒機會較多。南市警四分局提醒，不論進補或飲用酒類，都應注意飲酒過量隔夜醉的危害，如貿然駕車出行，可能影響行車判斷力，也極有可能觸犯酒駕公共危險刑責。為保障民眾安全，警方也將強化取締酒駕。

許多人誤以為只要睡一覺或休息數小時就能代謝酒精，其實酒精代謝至少需十小時，看每個人體質甚至可能要更久，如前一天飲酒過量，甚至還需要更長時間，前一日未代謝完畢的酒精，可能成為「隔夜醉」，體內酒精仍有可能超過不能安全駕駛範圍！

安平警方也將持續加強路檢勤務加強取締酒後駕車，提醒民眾聚餐飲酒時應事先規劃返家方式，選擇親友接送、搭乘計程車或代客駕車等安全替代方案，千萬不可酒駕上路！如經檢測超過不能安全駕駛標準，將面臨扣車、吊銷牌照甚至吃上公共危險刑責及高額罰金。

警四分局長曹儒林強調，警方貫徹酒駕「零容忍」態度，將針對易肇事道路、飲酒處所等加強攔查取締，提醒駕駛人切勿心存僥倖，應養成「開車不喝酒、喝酒不開車」的良好習慣，以保障保自身及其他用路人生命安全，警方也將落實強力執法，全力維護市民的用路安全。