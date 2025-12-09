進補越補越燥？專家教你分辨體質，三大熱補料理這樣吃才健康

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

這幾天氣溫下降，又濕又冷，街頭巷尾充滿薑母鴨、羊肉爐與藥燉排骨香氣，進補料理成為許多民眾冬天養生首選。然而，中醫師潘韋岳提醒，進補並非人人適合，體質燥熱者若食用過量，恐怕不但補不到，還可能出現上火、冒痘、便秘、血壓升高等問題。

進補並非全民運動：先認清體質才是關鍵

潘韋岳指出，進補的前提是了解自身體質。

常見體質包括：

1.陽盛燥熱體質：怕熱不怕冷、喜喝冷飲、精神旺盛、較易有高血壓問題。此類體質不宜大量進補，建議搭配涼性食材。

廣告 廣告

2.虛寒體質：怕冷不怕熱、喜喝熱飲、手腳冰冷、容易疲倦，可適量進補，但也不宜過度。

潘韋岳強調：「最好的方式是尋求合格中醫師診斷，再依照處方進補，才是安全又有效的養生方式。」

三大冬日補品解析：補什麼？誰適合？

薑母鴨：溫補氣血、驅寒暖身

常見配料包含當歸、黃耆、川芎、桂枝、老薑與鴨肉，具有溫補、促進循環與增強免疫力作用。

體質燥熱者建議少量食用。

羊肉爐：補氣補血、改善手腳冰冷

配方與薑母鴨相似，偏溫補，有助體力與循環。

燥熱體質吃多易上火。

藥燉排骨：溫補氣血、調理生理期

添加人參、白朮、枸杞等，具補氣血、改善循環功能。

同樣不宜燥熱體質者大量食用。

如何吃得健康？搭配食材降火更安心

潘韋岳建議，若屬燥熱體質又想偶爾吃補，可加入涼性食材中和，如：白蘿蔔

、蛤蜊，能降低上火機會。

此外，餐後飲用茶飲，也有助緩解熱氣：像是冬瓜皮茶能清熱退火，菊花茶＋枸杞，可以緩解上火，洛神荷葉茶能消脹、解煩熱。另外，按摩穴位也能降火氣，潘韋岳師推薦三個穴位，可改善上火不適：

適度按摩可舒緩嘴破、牙齦腫、喉嚨乾等症狀。

進補要補對，別補成負擔

潘韋岳提醒，雖然冬天進補是國人習慣，但專家提醒：「不是吃越多越補，補錯體質反而傷身。」他也鼓勵民眾在進補前，要先了解自己的身體狀況，必要時詢問中醫師建議，才能吃得安心、補得健康。

（記者李政純，片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀:

.月經期間能喝嗎？子宮肌瘤會越喝越大？男性其實也能喝，四物湯該怎麼喝？

.4種女性千萬別喝四物湯，否則不但進補不成，還會元氣大傷