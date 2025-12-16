進補釀禍！燒酒料理恐殘留75%酒精 三高患者少吃為妙

寒冬進補當心釀成心梗！營養師趙強近期在心臟內科加護病房觀察到，多位心肌梗塞患者發病前都曾食用麻油雞、羊肉爐等加酒料理。他提醒，即使經過烹調，這類料理仍可能殘留高達七成五的酒精，恐增加心血管疾病風險。

患有心臟病、高血壓、高血脂等三高疾病的民眾，仍應避免食用加酒料理，以降低心血管疾病風險。（示意圖／Pexels）

趙強在其臉書粉專「趙強營養師這樣說」中指出，天氣轉涼，許多民眾喜愛食用熱呼呼的麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等大量添加酒的料理。然而，普遍存在的迷思是認為這些料理經過點火燒過後，酒精就完全揮發，實際上並非如此。

根據研究報告顯示，即使將加酒料理點火燒至火焰自然熄滅，仍可能殘留高達百分之七十五的酒精。趙強進一步解釋，這類食物除了酒精問題外，往往同時含有大量油脂，對健康造成雙重負面影響。

「最近一個月，我在心臟內科加護病房就遇到好幾位心肌梗塞的病例，他們共同點是發病前都食用了加酒料理。」趙強特別提醒，即使在寒冷季節，患有心臟病、高血壓、高血脂等三高疾病的民眾，仍應避免食用此類食物，以降低心血管疾病風險。

即使將加酒料理點火燒至火焰自然熄滅，仍可能殘留高達百分之七十五的酒精。（圖／中天新聞）

三軍總醫院老年醫學科醫師謝嘉娟在醫院網站中提醒，心肌梗塞是死亡率極高的急症，發作前可能出現六大前兆，包括如重物壓在胸口的胸悶感、胸口有拳頭般大的瞬間疼痛、呼吸困難、冒冷汗、嘔吐及暈眩等警訊。若出現這些症狀，應立即停止所有活動，坐下休息，並撥打一一九叫救護車送醫治療。

為預防心肌梗塞，謝嘉娟建議民眾應控制體重、妥善管理三高、維持正常作息並遠離菸酒。她特別強調，適量飲水對身體運作極為重要，尤其是老年人在睡了一整晚未喝水後，起床時飲用一杯溫開水，可有效預防血管阻塞。

在寒冷季節，心血管疾病風險升高，民眾在享用進補食品時應更加謹慎，特別是有心血管疾病風險的患者，應避免食用含酒精的料理，以維護心血管健康。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

