進補需求增價格高 土雞大盜遭警攔車逮

記者廖宜德、謝昀蓁、范誠庭／雲林報導

什麼東西貴，就偷什麼! 春節將至，拜拜、補身煮麻油雞，都要用到雞，沒想到雲林大埤鄉，有人就把歪腦筋動到養雞場上，數個養雞場變成不肖分子的提款機，一共被偷了約700隻雞，雲林警方收集證據後，半路攔車抓人。

男子半夜偷雞。

員警：「先下車，你站過去車頭。」

員警半路攔截廂型車，把駕駛拖下車，沒想到他還試圖狡辯。

偷雞賊：「雞在殺雞場殺完才載出來。」

員警：「你都放給殺雞場殺嗎？」

偷雞賊：「不是啦，都我買回來的，我有單據可以給你看。」

偷雞賊打死不認罪，當場被警方戳破謊言。

男子偷竊雞隻，自己宰殺後再低價賣出。

員警：「你去偷了500、600隻雞。」

偷雞賊：「講什麼？」

員警：「雞事你買的？」

偷雞賊：「哪時候偷了500、600隻？」

員警：「不然我會有拘票，你不用拿給我看了，你不用拿給我看了。」

雲林大埤多處養雞場鐵網被偷雞賊破壞，偷雞賊用網子抓走雞，累積有700隻被偷走，市場價格一隻約450元、500元，竊賊私自宰殺降價售出，約300多塊錢。

被竊養雞農：「剛好睡不著，因為前一晚有發現失竊，睡不著就出來巡視就剛好看到。」

春節將近，天氣愈來愈冷，民眾進補需求增加，麻油雞、香菇雞湯等、拜拜用的三牲，都需要大量用到雞隻，沒想到卻變成竊賊眼中的提款機。

中華民國養雞協會土雞組前組長林錦藤：「7、8月發生颱風的時候，造成種雞場的種母損傷很嚴重，整個小雞減量，進補的風氣比較高，雞的價格居高不下，比去年同期漲了，差不多4塊錢，每台斤。」

養雞場鐵網被破壞。

斗南警分局大埤分駐所長林立爵：「凌晨2至4點進入那個竊巡，晚上的話就是人煙稀少，牠（雞）有夜盲症，所以雞的話，晚上燈光照射的話，牠就沒辦法這樣跑。」

竊賊挑晚間偷雞不是沒原因，摸清楚雞隻的夜間習性，偷竊時較不鬧出動靜，為了保護雞，警方也加夜間強巡邏。

