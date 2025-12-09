進警局喊「我2年前殺婦人棄屍」…警證實曝婦最後消息反讓全案增詭譎處

社會中心／屏東報導

蔡姓男子7日走進枋寮派出所自首，自稱2年前掐死一名婦人後棄屍。（圖／翻攝畫面）

屏東縣枋寮分局7日晚間接獲一起自首案件。一名蔡姓男子（22歲）當晚自行走進屏東縣枋寮分局派出所自首，稱：「我殺人了！」透露自己2年前因金錢糾紛，失手掐死南投一名劉姓婦人，之後將遺體棄置彰化山區；警方隨即將蔡男逮捕並通報南投警方，南投警方調查後，曝光婦人最後消息。

對於該起凶殺案，南投警方證實接獲屏東警方通報，並馬上調閱相關失蹤人口紀錄，發現劉婦平時獨居南投名間，已經失聯2年，雖與蔡男提供的時間點大致吻合，但劉婦兒子卻於2024年1月才通報台中警方，稱母親失蹤並請求協尋，讓案情增添更多詭譎處；至於是否是同一人？及詳細案情，仍待與屏東警方配合，才能進一步調查釐清。

據了解，蔡男是台中霧峰人，近年在屏東墾丁打工，而他7日晚間18時許，獨自走到屏東縣枋寮分局派出所，一進門就語出驚人表示自己殺了人，隨後自稱與住在南投名間的劉婦有債務糾紛，2人在2023年10月間的某晚相約在南投住處談判，但過程中，與劉姓婦人發生口角衝突，自己也因此情緒失控將對方掐死。

蔡姓男子走進枋寮派出所自首自己2年前掐死一名婦人後棄屍，目前專案小組已帶往彰化山區尋找遺體中。（圖／翻攝畫面）

蔡男稱，在驚覺鑄下大錯後，隨即將屍體打包，駕車一路從南投保運到超過70公里外的彰化縣偏僻山區丟棄。至於為何會在經過2年才自首？蔡男向警方供稱，因為在作案後，一直感到良心不安，7日終於無法再承受良心譴責，決定前往警局自首。

後續，警方將蔡男逮捕，並與彰化警方組成專案小組，根據對方的描述，重新回到其稱棄屍的彰化八卦山區進行大規模搜索。不過，由於已事隔2年多，蔡男對南投地理環境也不太熟悉，無法明確告知棄屍點，加上此地位於八卦山脈，屬於彰化與南投的交界山區，沿途林相茂密、地形崎嶇，搜尋難度頗高。

即便如此，警方仍展開大面積、地毯式的搜索，在山林中仔細尋找任何可能跡證，但直到8日下午2時許，均無斬獲，沒有發現任何與劉姓婦人的遺體或相關物品；對此，警方將全力深入調查，相關細節仍待進一步釐清。

