一進賣場就亂買？腦科醫揭大腦「6個破財弱點」害你變肥羊！

百貨週年慶、黑色星期五、年節促銷輪番上陣，滿街的「超殺特惠」、「賠本出清」標語讓人眼花撩亂。你是否也常走進超市或打開網拍，看著一排排閃亮的紅標優惠，一恍神手裡就多了好幾樣根本不需要的東西？

別急著責怪自己意志力薄弱！《那些浪費支出，其實可以不花（暫譯）》作者、腦神經外科醫師菅原道仁指出，真正被牽著走的是你的大腦，而商家正精準地抓住了你腦袋裡的弱點。

守財大作戰！腦科學揭露6個「腦袋弱點」難怪錢包狂破洞

菅原道仁醫師分析，大腦天生是個「愛偷懶」的器官，它偏好省力、不喜歡承擔複雜決策的責任。即使你自認在理性思考，大腦依然容易受到環境暗示與行銷話術影響而被牽著走。換句話說，大腦天生就容易讓錢包破洞！

為了不讓商家專挑大腦的弱點下手，菅原道仁醫師解析了日常購物最常見的「6大陷阱」，助你更有機會成功守住荷包！

1.結帳前的最後一擊，害你總順手多拿一包小零食

原本只是去買牛奶和蔬菜，排隊結帳時，視線掃過櫃檯邊的口香糖、電池、小雜物或是促銷巧克力，心想「反正很便宜」，就不自覺順手丟進購物籃。這正是商家刻意在結帳動線陳列低單價小物，利用你在等待結帳時的注意力空檔，發動最後一擊！

改善對策建議嚴格執行「清單採購法」！也就是事前寫下購物清單，凡是不在清單上的物品，全數無視、不購入。

2.買三送一、倒數計時？大腦害怕「吃虧」的錯覺

看到「買三送一」、「限量贈品」、「優惠只到今天」的廣告，心裡頓時產生一股焦慮，擔心現在不買，以後就虧了！這是因為人類大腦傾向「迴避損失」，比起獲得優惠和好處，大腦更害怕「錯過好處」的痛苦。

東京大學經濟學研究科教授阿部誠就同樣指出類似觀點，很多人不是因為便宜才買，而是因為「怕吃虧」而買。當我們能意識到這是一種心理錯覺，在面對促銷組合時就能冷靜思考，「如果沒有贈品或限時優惠，我還需要它嗎？」利用促銷買到「真正需要」的東西才是賺，為了貪便宜買廢物才是賠！

3.試吃後不好意思不買？心理和人情壓力可能讓你多花錢

賣場的試吃攤位香氣四溢，店員熱情地遞上一塊試吃品，原本沒打算買，試吃了之後卻覺得「吃了人家的東西，不買好像很不好意思」，於是默默把本來沒興趣的東西放入推車？

這也與心理學有關聯，當接受他人的好意後，大腦可能產生「必須回報」的心理壓力，往往很難抗拒。這時候最好的方式就是堅定立場，如果原本就沒有購買意願，不如直接禮貌拒絕試吃、不參加試吃活動，避免被動搖的機會。

4.折扣vs原價標示，是讓大腦「錯誤比價」的心理戰！

價格牌上大大的「原價2000元」被畫上刪除線，旁邊寫著「特價1200元」，這時候那800元的價差，頓時讓人覺得實在太划算了！有了明顯的對比，購買意願自然直線上升，但這卻是以高昂原價「比價」之下的結果！

破解方法就是無視原價，直接上網搜尋，比較同樣商品在不同通路的售價，確認實際行情，再判斷是否真的值得購買，有時你就會發現現場所謂的「特價」根本不稀奇。

5.選中間價位最安全？原來隱藏著店家的盤算

餐廳菜單或電子產品常有「低價、中價、高價」三種規格差異，很多人不自覺選擇中間方案，因為擔心最便宜的可能品質不好、最貴的又太奢侈，選中間的「折衷」準沒錯？

這是大腦面對選擇時「討厭極端」的典型場景，傾向選擇看似安全的中間選項，所以商家的定價策略，會刻意設置高價來「襯托」中間價位，誘導你買下他實際想推銷的主力品項。下次試著不要盲選中間值，而是仔細評估三種價位的規格差異，說不定低價款就已足夠滿足你的需求囉。

6.熱銷排行、本店推薦能信嗎？大腦懶得判斷時最危險

面對貨架上琳瑯滿目的商品，實在懶得一一研究標示和成分，於是直接拿了貼著「店長推薦」或「人氣No.1」貼紙的那瓶。

當選項過多時，大腦可能試圖減少判斷的負擔，畢竟跟著「熱銷」或「推薦」買最省腦力，但是這往往會讓你買到「別人想賣的」而不是你真正需要的。不必多花的錢更要保住，比較商品別嫌麻煩，試著克服大腦的懶惰吧，多花一分鐘閱讀產品標示或成分，買回家才不會徒增煩惱與後悔。

年末消費旺季固然是補貨、犒賞自己的好時機，但前提是買需要的，而不是買「看起來划算的」。下次走進賣場或超市前，先確認真正需求，少一點衝動、慢一點做決定，別讓行銷心理戰術輕易得逞，更能守住辛苦賺來的荷包！



