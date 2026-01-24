進超商注意！店員曝「小鏡子」別照太久：糗態全看光

有些人會在路上藉玻璃反射確認服裝儀容，但「這位置」可能會照出狀況。有超商店員分享，角落1處只限員工出入的門口，通常有塊小玻璃窗，要是有人在這裡擠眉弄眼，可能會被門內店員全程直擊。

有超商店員透露，許多顧客喜歡把角落的門窗當鏡子照，卻不知門內常是尷尬的店員猶豫何時可開門。（示意圖／取自pexels）

這位超商店員在Dcard發文指出，超商角落的倉庫或員工休息室門上，常設置1塊玻璃小窗，顧客會在這裡照個鏡子整理儀容，但最好別照太久，「有時候，店員會在裡面，不知道要不要走出來」。

他分享1段經歷，「真的遇過客人照得超認真，還會左轉右轉、撥頭髮、嘟個嘴？！我只能在裡面默默等，等他離開我才能開門」。該店員透露，他們自己碰上也會尷尬，也會思考到底該不該馬上開門，但不出去的話，又沒人補充空空的貨架，只好先在裡面當「觀眾」。

貼文傳開後，許多網友留言分享類似的糗事，「對不起來自首我曾經有照過，結果看太久聽到裡面的店員在笑我，覺得超丟臉的，從那之後看到小窗都會下意識避開」、「我有照過車窗，然後對方就把窗戶搖下來 尷尬死」、「我跟我朋友有一次以為這是鏡子照了一下下，然後想說這裡面有什麼我就湊近看，結果一個店員坐在裡面看著我們笑 有夠尷尬」。

還有過來人留言補刀，「有時候在補冰箱（的商品）也會看到」、「我會在她照的正爽、剔牙、擠粉刺，表情正醜的時候， 直接開門走出去」、「正在從倉庫門走出來，一群學生也是在門前梳頭髮照鏡子，我就只好在倉庫裡繞呀繞的，不然出去真的尷尬」。

