進軍中國直播疑中邪！丟丟妹鬆口「真實業績」 震撼宣布未來新動向

記者蔡維歆／台北報導

丟丟妹宣布公司年後新計畫。（圖／記者鄭孟晃攝影）

丟丟妹 (李明珊) 去年底前進中國進行直播帶貨，主要販售珠寶玉石等商品，期間發生直播畫面「靈異斷線」、身體不適等事件，疑似因口誤觸犯禁忌，引發討論。如今又因心臟不適送醫。她昨晚出席媒體尾牙受訪坦言一度懷疑自己是不是卡到？」回台後便到新店宮廟求解，結果神明太子降駕時竟直接畫出西藏女財神「扎基娘娘」的神像，指點她被「啟靈」，身體才變格外敏感。 但天命之路不好走，神明當下先幫她關上這條路，她也承諾待春暖花開之時，一定要親赴西藏扎基寺還願，以感念娘娘的緣份。

廣告 廣告

丟丟妹去年底赴中國直播。（圖／記者鄭孟晃攝影）

丟丟妹雖然家中有玄學背景，但她一開始都不太信這些。直到這次去中國直播出現靈異現象，加上又身體不舒服，於是才到廟裡求解。之後等春天也決定親自到西藏還願。那在中國跟台灣直播業績感覺有差異嗎？丟丟妹自認都差不多，而且她這次去廣州直播賣產品其實也是賣給台灣人，「就是類似代購。」

丟丟妹跟男友出席媒體尾牙。（圖／記者鄭孟晃攝影）

而她經營直播多年，被問今年會發出多少年終獎金？丟丟妹笑稱向來不喜歡談數字，而且財務作帳結果還沒出爐，現在才開始正要衝刺過年業績，不過她坦言今年比往年差，因為大環境不景氣。為了走更長遠，她也宣布年後會啟動事業重整，將台北、台中兩家公司整合，未來改以土城總部作為主要營運據點，且不排除再新增團隊、擴大組織布局，藉此解決她分身乏術難以兼顧的問題。至於旗下「樓頂揪樓下」與「丟丟妹」兩大粉絲團也有望合體，目前粉絲總人數已突破160萬，將成為全台最具規模的直播大平台。

更多三立新聞網報導

小叔爆性侵未成年！女星遭網辱罵「嫁強姦犯家庭」 求償千萬下場曝光

吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」

偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償

放棄藥物治療！名模大腸癌4期過世享年47歲 生日最後發文曝光惹鼻酸

