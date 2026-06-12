進軍台北國際食品展 雲林良品匯聚20家優質業者拓展市場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

雲林縣政府以「雲林良品必屬精品」為主題，精選20家優質業者參加台北國際食品展。（圖：雲林縣政府提供）

全台規模最大的專業食品展「2026台北國際食品展」將於6月24日至27日在台北南港展覽館登場。雲林縣政府以「雲林良品必屬精品」為主題，精選20家優質業者設置「雲林良品館」參展，要向來自全球超過50個國家的買主展現雲林農業實力與品牌競爭力，積極開拓國際市場。

台北國際食品展是國內最具指標性的國際食品專業展覽，也是業者與業者（B2B）交流合作的重要平台。雲林縣長張麗善今（12）日與縣內參展業者們在縣府大廳舉辦行前展售活動中表示，縣府多年來持續推動「雲林良品」品牌，透過嚴格評選、品質驗證及市場拓展機制，提升在地品牌價值與市場競爭力，也為業者爭取更多合作機會與訂單。

廣告 廣告

雲林縣長張麗善推薦參展業者特色展品。（圖：雲林縣政府提供）

根據雲林縣政府農業處統計，截至目前為止，已有502家業者、1314項產品取得雲林良品認證，充分展現雲林農業產業的深厚實力與多元特色。本次參加台北國際品展產品涵蓋咖啡、米食、肉品、水產加工及特色伴手禮等多元品項，展現雲林從生產端到加工端完整的農業產業鏈。

今年雲林良品館參展業者包括鴨迷、田記、台灣咖啡莊園、愛鮮族、玉山碾米、寺上好米、543小農女、雲饗豬、虎霸王、袋薯、鮮芋漿、萬源製麵鋪、李記烏魚子、筍友部落、穗美人、順成油廠、臺旺食品、阿國師雲蒸薑母鴨、丸美丸家及阿丹等共20家。（龐清廉報導）

延伸閱讀