進軍台灣3個月 Bolt：叫車服務行程量增近5成

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）歐洲行動叫車服務品牌Bolt進軍台灣市場上線滿3個月，今天分析營運數據指出，完成行程量較初期提升近5成，投入度較高的Bolt駕駛，單週最高淨收入扣除平台服務費，超過新台幣6萬元。

Bolt自2025年9月底進軍台灣以來，上線滿3個月，Bolt上午透過新聞稿分析營運數據表示，進入台灣市場後，平台整體業務規模明顯成長，完成行程量相較初期提升約近5成。

觀察使用情境，Bolt分析，叫車需求明顯集中於週五、週六晚間時段，反映夜間外出與週末活動帶動的叫車高峰。

在熱門上車地點，Bolt指出，以台北市信義區夜生活與餐飲聚集區為主，包括ATT 4 FUN、一蘭拉麵等場域，以及重要交通樞紐的台北車站，相關營運數據顯示，叫車服務已成為夜生活、深夜餐飲與市中心移動的重要輔助選項。

在行程距離，Bolt觀察到用戶多元使用需求，其中最長單趟行程達354公里，從台北一路前往高雄，顯示叫車服務在特定情境下，可滿足長距離移動需求。

在駕駛夥伴接單，Bolt分析數據顯示，投入度較高的駕駛夥伴，單週最高淨收入扣除平台服務費，超過6萬元。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，經由3個月的數據分析，從夜間與週末的使用高峰，可觀察人們在不同生活場景下，對安全、即時行動服務的實際需求。

Bolt指出，持續深耕在地市場，結合全球營運經驗與台灣城市特性，提供多元化移動選擇，未來將持續透過營運數據與實際使用情境，觀察台灣城市移動的發展樣貌，持續與在地車隊及駕駛夥伴合作。（編輯：楊凱翔）1150115