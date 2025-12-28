進軍大陸市場遭控獲中共挹注資金！館長不忍了喊告綠媒

網紅「館長」陳之漢進軍大陸市場，直播帶貨衝出驚人銷量，但《自由時報》報導，有知情人士指出，背後疑是大陸統戰部操刀，動員多間具官方色彩公司挹注資金。對此，館長今天表示，決定要對《自由時報》提告。

網紅「館長」陳之漢。（圖／中天新聞）

根據《自由時報》報導，館長近期和中國大陸茶葉品牌華祥苑集團簽下500萬人民幣的代言合約，另外據傳還獲網易公司提供「智慧館長1號」技術與流量支援。報導指出，這些資助館長的公司都具有官方色彩，國安單位研判，這可能是統戰部動員兩岸三地跨產企業，以商業合作為包裝向館長挹注資金，其目的是將館長打造成對台宣傳的樣板。

廣告 廣告

網紅「館長」陳之漢。（圖／中天新聞）

館長在臉書上發文表示，「雖然現今司法嚴重被民進黨控制，但是今天《自由時報》報導我拿中共的錢，我決定提告！我知道可能告不贏，但我只想講，我很辛苦也很累。」

網紅「館長」陳之漢。（圖／中天新聞）

館長說，自己努力在大陸當個正當的台商，就跟民進黨去大陸賺錢一樣，為何台灣民進黨的媒體可以亂寫？就因為台灣法律你們說了算是嗎？

延伸閱讀

賴清德失言「自創憲法」總統府下架被抓包！王鴻薇：偷偷遮羞

苗博雅辯廢死掃到韓國瑜 王鴻薇酸遇選舉就避談：初一十五不一樣

王鴻薇不忍了！怒嗆割頸案法官：這不是恐龍法官什麼是恐龍法官