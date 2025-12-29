進軍大陸被爆中共挹注資金 館長怒喊要告

網紅館長陳之漢近日在抖音平台首次直播帶貨，短短20分鐘內創下超過1400萬新台幣的驚人營業額，一舉衝上帶貨總榜第一名。然而，這場成功的直播背後卻引發爭議，平面媒體爆料指出館長不僅簽下2000萬新台幣的代言合約，負責其抖音帳號的公司更具有官方色彩，疑似有中共統戰部隊介入操作。面對這些指控，館長憤而表示將提告，同時也引發了一場政治攻防戰。

（圖／TVBS）

陳之漢在抖音首次直播帶貨時表現亮眼，僅20分鐘營業額就達319萬人民幣，約合1400多萬新台幣，成功登上帶貨總榜第一名。在直播中，陳之漢忍不住讚嘆「大中國大陸真的厲害到不行」，甚至因過於興奮而不小心爆出髒話。他還透露正在對岸裝潢高達900坪的電商辦公室，顯示其轉戰大陸市場的事業正在起步。

廣告 廣告

然而，平面媒體隨後爆料指出，有茶葉品牌與陳之漢簽訂了2000萬新台幣的代言合約，而他的抖音帳號「智慧館長1號」的技術與流量則由網易公司負責。更引人注目的是，媒體報導國安單位掌握資訊，指出資助館長的公司具有官方色彩，研判可能是統戰部下達命令，以商業合作為包裝，對館長進行全方位的經濟挹注，試圖將他打造成對台統戰的新樣板。

面對這些指控，陳之漢在12月28日表示：「我會提告，提告會不會成，我覺得不會成，我要告給全天下所有人看，我們現在媒體有多麼囂張跋扈。」他還在臉書發文開嗆綠營，表示「民進黨的人去賺錢都不是進行統戰之實，都做生意的，阿館這麼辛苦，我花很多錢耶」，並將立委沈伯洋的父親捲入爭議。

立委沈伯洋則回應：「我家公司在台灣跟厄瓜多，連在中國都沒有，他接下來再做特定行為，可能會有反滲透法問題，這是他要小心的地方，他要做什麼那是他家的事。」館長跨國經商背後的資金來源疑雲，已演變成一場火藥味十足的政治攻防。

更多 TVBS 報導

麋先生解鎖「第一次」！主唱聖皓還拿小抄 徐若瑄驚呼：100分

年收12億「黑澀會美眉」跨年趕場！預告新年大消息 備2百份禮物寵粉

在野第一勇！學者認證「國民黨戰將」抗綠猛烈：跳攻2028

十分鐘體壇／2025十大體育事件盤點 道奇二連霸、台灣重返經典賽

