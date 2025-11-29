進軍手機市場雄心遇阻？本應在8月發售的川普手機 迄今仍不見蹤影

美國總統川普的川普集團，在6月宣布推出一款川普T1手機，原定於8月發售，但迄今仍尚未上市，顯示川普集團進軍手機市場的雄心受挫。

Buniness Insider報導，這款手機T1在6月發表時，標榜在「美國製造」，但幾天後相關文案也撤下，改為「在美國催生」、「出自美國人之手」。

川普的T1手機也未能趕上原定發售日期，從6月發表時宣稱的8月，後來發言人表示順延至10月，如今已是11月底，但這款手機仍不見蹤影，網站上只說手機將在「今年稍晚」上市。

在此同時，川普行動（Trump Mobile）的X帳號也已沉寂數個月，前一次發文是在8月27日。

儘管T1手機延後上市，也缺乏何時發售的資訊，但川普行動仍接受以100美元預訂，剩餘款項399美元將於手機到貨後付款。

延伸閱讀

川普再掀「自動筆」爭議 下令取消非拜登直接簽署的行政命令

